Polémica en Colombia: no la dejaron entrar al colegio porque no tenía las zapatillas blancas

En Bogotá, una niña no pudo entrar al colegio por no tener zapatillas blancas. Salomé Vergara fue captada en video llorando porque, al no poder comprar los tenis del uniforme, el Liceo Pedagógico Madrigal no le permitió entrar a clases.

El martes, la madre indignada relató el caso en sus redes sociales sobre la situación que vivió su pequeña hija. El hecho ocurrió cuando la menor de edad trataba de ingresar al Liceo Pedagógico Madrigal, colegio del barrio Arborizadora Baja de la localidad Ciudad Bolívar.

La mujer comentó la situación en la que su hija no pudo ingresar por no usar zapatillas de color blanco, porque según la institución, son parte del uniforme deportivo. Sin embargo, la familia todavía no pudo comprar.

La indumentaria

El padre de familia se mostró visiblemente frustrado en la portería del Liceo Educativo Madrigal. El hombre explicó que a su hija se le violó el derecho a la educación. También exigió la devolución de todo su dinero, ya que la niña tiene el resto de la indumentaria y hasta la agenda oficial de la institución.

El caso tuvo mucha repercusión. Luego, la niña agradeció el apoyo que recibió de los cibernautas, e invitó a las personas a no callarse ante las injusticias. La Secretaría de Educación Distrital recibió la noticia de la denuncia y emitió un comunicado. A la institución educativa se le pidió un informe para que brinde su versión de los hechos.

Además, se le recordó que la no discriminación es una obligación ética fundamental que debe ser garantizada.

Por su parte, el colegio emitió un comunicado a través de sus redes. Dijeron que la medida es una forma de reforzar la identidad institucional. Pero se ofrecieron a tratar con la familia para que la alumna tenga más plazo para completar su uniforme.