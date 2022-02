Los emprendedores argentinos eligen el e-commerce

Si hay algo que ha crecido de manera sostenida en los últimos años es la venta en línea. Gracias a la pandemia aumentó la digitalización de las tiendas y también el surgimiento de otras online: una encuesta de Tiendanube (empresa dedicada a ese servicio) lo confirma: casi el 60 % de los emprendedores de Argentina eligen el e-commerce como canal único de ventas, según informaron en un comunicado difundido.

Beneficios, sobran: se ahorran los costos de alquiler, mobiliario y empleados, y además se puede realizar todo desde la comodidad del hogar. Pero, ¿qué es? El e-commerce (o comercio electrónico) hace referencia al universo de ventas en linea. Existen, para estos fines, plataformas (tiendas digitales), pero también se pueden realizar ventas sólo desde las redes sociales.

Sí, había quienes ya tenían sus negocios digitales, pero la llegada de la covid-19 y el aislamiento aceleraron este proceso. De hecho, de ese 60 % de emprendedores que utiliza el digital como único canal de venta, todos aseguran llevar sus negocios de manera exitosa sin la necesidad de una tienda física.

Solana María Varela está hace casi seis años al frente de un emprendimiento de agendas ecológicas y personalizadas (@sinapsis.agendas). Iniciaron las ventas por redes sociales, luego crearon su web, y finalmente llegó el local físico. “Lo del local fue gracias a las ventas; una vez que uno tiene mas o menos un flujo de pedidos un poquito más organizado, sabe que va a poder afrontar los costos del local”, asegura a LA GACETA.

En la venta online también hay gastos. “Muchos más de lo que se imagina”, advierte. “Nosotros quisimos armar una web en la que el cliente se sienta atendido en el taller, y eso requirió otros costos para desarrollarla y el mantenimiento. Y ni hablar de los gastos si querés publicitar. Todo eso significa tiempo y dinero”, aclara.

Porcentajes

“El e-commerce habla de toda la venta en linea, hasta por Whatsapp. No todos los emprendedores tienen tienda online, quizá la mitad de ese 60 %. No es tan económico hacer una web de venta”, explica Silvina Sleiman, especialista en marketing digital.

Sleiman considera que hay un gran porcentaje de emprendedores que desarrolla su actividad utilizando servicios de mensajería, adjuntando links de pago. “Ese es el circuito del emprendedor raso”, dice.

Conviene más

Sí, hacer e-commerce, por plataforma o a través de las redes sociales tiene su costo, pero siempre es más rentable. Sleiman enumera beneficios: 1) Bajo costo y un gran alcance; 2) una vidriera amplia, porque no tenés un limite de exhibición de productos; 3) con las redes sociales, como Facebook, podés hacer una tienda y un catalogo; 4) es más fácil el posicionamiento del negocio en el espectro digital. En lo físico, si no pasás por el local, no te informás; y 5) es muy bajo el costo (de inversión) para el beneficio que podés llegar a tener.

Los emprendedores con tiendas online -explica la experta- tienen costos de mantenimiento y costos mensuales según el plan de servicio elegido. “Tenés el costo por la plataforma, el porcentaje por la transacción, y además, la tienda sola no sirve si no la impulsas en redes con publicidad”, afirma.

El local

“Desarrollar, posicionar... todo tiene un costo, pero si lo hacés, te vuelve en ventas. En comparación con una tienda física si te conviene más, sin lugar a dudas”, sostiene Solana. Ella comenta que las ventas de la tienda física son “las menos. Deben representar el 10v% -subraya-; hay clientes a los que les gusta ver, tocar el producto y sacarse inquietudes, y aunque no se concrete la compra, saben que existe un lugar físico al que acudir”

“Me parece que este es el camino. Yo miro atrás y estoy contenta con el proceso: cuando uno se larga a emprender hay muchos costos para no saber cómo va a ir, es mucho riesgo. Empezar con las redes, con una buena comunidad y publicidad te ayuda a vender con costos más bajos, después la tienda web te apalanca un poco más, y luego, en la medida de lo posible, se puede abrir un local”, afirma.