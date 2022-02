Cartas de lectores III: El hombre que calculaba

Julio César de Mello y Souza, más conocido por su seudónimo Malba Tahan (1895-1974), fue un profesor y escritor brasileño destacado por sus libros sobre las ciencias matemáticas, en particular por “El hombre que calculaba”, libro ameno, repleto de curiosidades, que enseña deleitando. Problemas que a primera vista parecen insolubles son resueltos con lógica deducción por diversos sistemas que no son trucos; antes bien se asientan en conocimientos matemáticos fáciles, ciertos e indiscutibles. He aquí uno de esos problemas. Tres hermanos reciben como herencia 35 camellos y, por voluntad expresa del padre, al hijo mayor le corresponde la mitad, al segundo la tercera parte y al hermano menor sólo la novena parte. Consultan con Beremiz, el hombre que calculaba, ya que no sabían cómo hacer la partición, porque la división no da un número entero (al primero le corresponderían 17 camellos y fracción; al segundo 11 y fracción y al tercero tres y fracción) y a cada reparto propuesto por uno sigue la negativa de los otros dos. “Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto, mas antes permítanme que agregue mi camello a esos otros 35 de la herencia”, dijo el hombre que calculaba. Inmediatamente pasó a incrementar la cáfila que debía ser repartida entre los tres herederos. “Como ahora son 36, al primero le corresponden 18, al segundo 12 y al tercero cuatro, lo que a todos favorece. 18 más 12 más 4 suman 34, o sea que sobran dos camellos; uno, como saben, es el mío y el otro es justo que me corresponda, por haber resuelto, a satisfacción de todos, el problema”, dijo Beremiz. Los tres hermanos aceptaron la división, con la seguridad de que fue hecha con justicia y equidad. El hombre que calculaba tomó posesión de uno de los más bellos jamales del hato y siguió camino hacia Bagdad.

