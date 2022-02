La historia de amor de dos tucumanos que recorrieron el país con una camioneta muy especial

Juan clasifica esos hospedajes en “agrestes” y “organizados”. A los primeros los describe como espacios al aire libre, con llanos y pasto poco cortados. “Podés estar a la orilla de un río, pero no tenés tantas instalaciones, no hay tanta intervención del hombre. No hay un asador, no hay un baño con agua caliente, no hay una proveeduría, no hay luz de noche”. Los segundos, dice, son los que más vio en el sur. En ese tipo se puede acceder a agua caliente y a todas las comodidades que no hay en los agrestes.