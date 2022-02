Boca se durmió y casi paga caro

Luego del empate frente a Colón, Juan Román Riquelme se quejó de que Boca no sabe cerrar los partidos. “Somos un equipo muy bueno, muy inocente. No hacemos tiempo, no cortamos el juego. Somos un equipo muy sano”, disparó el vicepresidente del “Xeneize”. Una vez más, los dirigidos por Sebastián Battaglia mostraron esa “inocencia”, aunque esta vez no le costó tan caro, porque igualmente pudieron festejar el primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional. Fue por 2 a 1 sobre Aldosivi, en Mar del Plata, con dos tantos del colombiano Sebastián Villa, la figura del encuentro.

“Tuvimos situaciones para ampliar el marcador y terminar tranquilos, pero el fútbol tiene estas cosas”, analizó Battaglia.

La mejor versión de los “auriazules” se vio en el primer tiempo, donde manejó con mucho criterio la pelota y creó varias situaciones de goles, aunque logró concretar una sola. “Hicimos un primer tiempo muy bueno, 35 minutos muy buenos. Marcamos una diferencia. Después, en el segundo tiempo, pudimos ampliar. Podríamos haber terminado más tranquilos porque tuvimos situaciones para marcar otro gol”, expresó el entrenador. “Es difícil mantener la intensidad en todo el partido. Estamos en la búsqueda de eso. No sólo de la intensidad sino el funcionamiento. Al final parece que terminamos apretados por la sensación de esos últimos minutos. Fuimos justos ganadores”, agregó el DT.

“Una distracción el otro día nos costó dos puntos. Esta vez hicimos las cosas bien, sobre todo los primeros 30 o 35 minutos. En líneas generales, se hicieron bien las cosas”, aseguró Carlos Izquierdoz.

Boca fue superior a Aldosivi y mereció ganar por un margen más amplio, pero está claro que no puede distraerse, porque lo termina pagando caro.