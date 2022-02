San Martín: los goles que buscaban parecen estar en casa

Esta noche se cerrará el mercado de pases de la Primera Nacional y salvo alguna sorpresa de último momento, San Martín no sumará ninguna cara nueva a su plantel.

A pesar de un sinfín de intentos en La Ciudadela no lograron dar con el goleador que tanto anhelaban. Sin embargo, Pablo De Muner se mostró conforme con el nivel que mostró su equipo en el debut y, sobre todo, con el nivel de sus delanteros.

Se supo que viendo el crecimiento que tuvieron los puntas durante las últimas semanas, el entrenador prefirió buscar un volante. Así, logró asegurarse la llegada de Tomás Escalante.

Pero siguiendo con el tema goleador, más allá de que sumó a Juan Miritello y a Iván Maggi, el que saltó al campo como titular contra Temperley fue Lucas Cano. El ex Chacarita cumplió con creces la misión que su DT le encomendó en Turdera: convirtió el primer tanto en la victoria 2 a 1 sobre el “Gasolero”.

“Estoy muy contento de convertir y que hayamos ganado el primer partido. La verdad que es muy importante, porque da confianza. Estoy feliz por el triunfo y por el gol”, aseguró Cano.

Más allá de las alternativas que el “Santo” tiene en ofensiva, Cano saca pecho y pide pista. “Turro” no se achica y apunta a transformarse en el artillero de un equipo que no sacudió el mercado y que apuesta por los valores que tiene puertas adentro. “Llegaron muchos chicos en el puesto; Maggi, Miritello y ahora se sumó Mauro Verón. Hay una linda competencia y el que este mejor obviamente va a jugar”, advirtió.

Si bien el ex Argentinos cumplió en el debut, hace unos días en La Ciudadela los planes eran otros. Buscar un delantero de jerarquía y darle un salto de calidad al plantel. Pero lejos de sentirse menos, Cano hace oídos sordos y trabaja para poder afianzarse en una de las posiciones donde se siente más cómodo. “No me modificaba en nada. Yo sabía que si venía un nueve, tenía que pelear el puesto. Estoy tranquilo y quiero aprovechar esta oportunidad que se presenta”, aseguró y fue un poco más allá. “Yo soy ‘9’, siempre juegue de centrodelantero. Me siento muy bien y capacitado para jugar en esa posición”, añadió convencido de lo que puede aportarle al equipo.

Con la confianza por las nubes y ansioso de cara al duelo con Morón, lamentó el no poder debutar como local ante un estadio lleno, debido al aforo impuesto mediante un decreto del Gobierno provincial. “Es una lástima no poder jugar con nuestra gente porque sabemos que nos da un plus. Trataremos de que no influya, imponiendo nuestro juego como en el último partido. Estamos bien y el sábado lo demostramos. Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que me está dando el entrenador”, sentenció el goleador, que estaba en casa.

Estudios médicos y firma

Tomás Escalante llegó anoche a nuestra provincia. Sin embargo, hoy no estará presente en la práctica matutina. El volante tiene turno para realizarse los estudios médicos. Luego, firmará su contrato.

La cancha, un paño de billar

La sesión de ayer por la mañana se llevó a cabo en La Ciudadela. Luego de los trabajos que le realizaron al campo, los futbolistas y el cuerpo técnico elogiaron lo que semeja una mesa de billar.