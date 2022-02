La cuarta dosis no sería necesaria para toda la población

“En este tipo de vacuna se ha visto que la inmunidad generada no es suficiente con dos dosis. Que los niveles de inmunidad se veían descender en la mayoría de las personas, con el paso del tiempo y en el lapso de cuatro o seis meses”, explicó Gustavo Costilla Campero, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, al ser consultado por LA GACETA. Sin embargo, advirtió que todavía no sería necesaria una cuarta dosis para la población en general, tal como ya se está aplicando en otros países.

Esta semana el Ministerio de Salud de la Nación informó que a partir de marzo, se empezará a aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19. Esta vacunación está dirigida a personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años, que hayan recibido la dosis adicional o “tercera dosis”, por presentar una menor respuesta inmunológica. “La respuesta inmunitaria luego de la inoculación de una vacuna es individual y depende de muchos factores. Las personas que presentan inmunocompromiso, como por ejemplo quienes cursan una enfermedad oncológica, reciben tratamiento con inmunosupresores, pacientes trasplantados o en hemodiálisis, tienen en general una respuesta inmunológica menor. Eso lleva a que requieran una dosis adicional (sería la tercera dosis) para completar el esquema”, explicó el ministro Luis Medina Ruiz, en conversación con LA GACETA.

“La cuarta dosis es la que llamamos dosis de refuerzo para quienes recibieron la dosis adicional. Se debe colocar luego de los cuatro meses de la última dosis. También deben recibir dosis adicionales los mayores de 50 años que tengan previamente dos dosis de Sinopharm, luego de cuatro meses, tienen indicada la dosis de refuerzo o ‘cuarta dosis”, indicó el ministro.

Sobre la posibilidad de aplicar una cuarta dosis a la población general, el ministro respondió que se completa el esquema con dos dosis de cualquier vacuna y requiere el tercer refuerzo después de cuatro meses de la segunda dosis. El ministro destacó la importancia de este refuerzo para la población vulnerable: “dependiendo del estado inmunitario, se requiere completar el esquema para tener respuesta suficiente para evitar, en caso de contagiarse, cursar un cuadro severo”. También aseguró que la provincia cuenta con las vacunas para continuar aplicando todas las dosis y para colocar este refuerzo. “Contamos con vacunas suficientes en nuestros nodos y en el depósito central. Actualmente tenemos 456.670 dosis y contamos con la entrega desde Nación cuando solicitamos”.

Por precaución

Costilla Campero consideró que no es necesario insistir en una cuarta dosis para la población general porque todavía no hay una variable que produzca tantas infecciones como la ómicron en este momento. “La tercera dosis era muy necesaria sobre todo por la variante ómicron. En estos momentos no tenemos otra variante. La Ómicron ha alcanzado el 100% de la cepa dominante. Después de enero, ya podemos decir que todas las infecciones son por esta cepa. Por lo tanto, no tiene mucho sentido pensar en una cuarta dosis cuando hay mucha gente que falta completar la tercera. Deberíamos pensar en completar las primeras dos dosis a la mayor parte de la población para controlar la pandemia”, sostuvo.

Sin embargo considera que este refuerzo a los grupos de riesgo es necesario. “Hay que pensar en los grupos más vulnerables. Se ha visto que la mayor tasa de letalidad, es decir de complicaciones y mortalidad es en mayores de 50 años y sobre todo los inmunocomprometidos. Pensar en la cuarta dosis es adecuado, especialmente en este tipo de vacuna. Todavía no tenemos disponible una vacuna que genere una inmunidad más duradera, por ejemplo, una vacuna anual”, dijo.

El médico infectólogo Hugo Luis Pizzi, sostuvo que este refuerzo para personas inmunocomprometidas y mayores, tiene como único objetivo “que sigan sólidas y puedan defenderse en caso de alguna modificación del virus, de alguna nueva variante”. Al ser consultado por la posibilidad de que la pandemia pueda convertirse en una endemia, Pizzi sostuvo: “hay un grupo que decía que con la aparición de ómicron daba la sensación de que era el final o que por lo menos iba a menguar notoriamente el poder del virus. Yo creo que son hipótesis predictivas. Porque Israel en un momento quemó barbijos e hizo manifestaciones por la finalización de la pandemia. Hay que ver cuál es la situación actual. Israel hoy ha colocado la cuarta dosis y le cuesta dominar al virus”.

“Ojalá que sea el final pero esto se llama epidemiológicamente transición. Y las transiciones epidemiológicas no aseguran que esto sea definitivo. Hay que seguir cuidándose, hay que adherir a todas las medidas sanitarias y hay que vacunarse”, expresó.

Huecos epidemiológicos

Además destacó la importancia de insistir en la vacunación de aquellas personas que ya iniciaron su esquema. “Hay mucha gente, casi cinco millones, que no se colocaron la segunda dosis y hay 11 millones que todavía no se colocaron la tercera. Esas cosas hay que cubrirlas, si no serían tropiezos o huecos epidemiológicos”, aseveró. (Producción periodística: Paula Cavanna)