Vacunatorios en Tucumán: bajó la demanda de dosis para adultos

En las últimas semanas se pudo ver menos cantidad de personas adultas en los vacunatorios con respecto a diciembre, cuando se oficializó la implementación del pase sanitario en Tucumán. El escenario cambió y por estos días es muy común ver a más niños y jóvenes recibiendo sus dosis.

Personal de salud de tres de los principales nodos consultados por LA GACETA coincidieron en que la concurrencia en general disminuyó. Silvia Brito, fiscalizadora del nodo que funciona en el Hipódromo, sostuvo que en diciembre se vacunaron entre 1.000 y 1.500 pacientes por día y actualmente el número es de 250 a 300 por jornada durante este mes.

La realidad en el nodo del 107, donde funcionan las modalidades de vacunación en vehículo y peatonal, es similar. Juan Palavecino, subdirector de la Dirección Provincial de Emergencias, explicó que disminuyó la afluencia por las vacaciones. “A principio de mes, de tener alrededor de 1.900 dosis colocadas por día hoy estamos aproximadamente en 600 dosis”, ejemplificó.

Ahora bien, la apertura de la tercera dosis para los mayores de 18 años pasados los cuatro meses de la segunda y el próximo comienzo de clases modificaron el entorno en los vacunatorios. Una mayor cantidad de jóvenes adquieren la dosis de refuerzo, mientras una importante cantidad de niños reciben la vacuna por primera vez.

Cinthia, madre de Amador (cuatro años), afirmó que la decisión de vacunar a su hijo tenía que ver con una recomendación del jardín maternal donde asiste. Mientras que la otra razón era porque “sus hermanas ya están vacunadas en el colegio y él también quería su vacuna”.

En referencia al grupo etario qué más concurre a los nodos, desde el nodo 107 dijeron que la mayoría son del rango de edad de 3 a 17 años. Otro grupo, no menor, viene a completar el esquema con la tercera dosis y aún es importante la cantidad de personas que asisten a aplicarse recién la primera.

Natalia Brunetti es estudiante y recibió su tercera dosis en la Plaza Independencia. Explicó que completar el esquema tuvo que ver con una decisión personal: “ahora me siento un poco más tranquila de saber que estoy cubierta con las vacunas y de que no va a ser de gravedad si es que me llegó a contagiar. Nunca dudé de las vacunas”, enfatizó.

Por otro lado, José Ricardo y Lidia Isabel tienen más de 50 años y fueron juntos al Hipódromo para completar su esquema. “Uno se siente más seguro poniéndose la vacuna”, señalaron. Además adelantaron que sí se colocarían una cuarta dosis.

Sergio Delgado, enfermero del nodo del Hipódromo y Ana María Corbalán, enfermera del 107, sostienen que cada vez son más los padres que asisten a los centros de vacunación con sus hijos por la vuelta a clases. “Son pocas las dudas de los padres que vacunan a sus hijos”, sostuvo Delgado.