“No te vamos a violar, maricón”: Dos mujeres acosaron a un taxista

En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales un video que tiene como protagonista al conductor de un taxi y a dos mujeres en una repudiable situación. La escena fue registrada en un clip que se replicó miles de veces.

Como parte de su rutina, un hombre se preparó y salió en su taxi a trabajar, pero mientras se encontraba haciendo su recorrido se topó con un par de jóvenes que le hicieron pasar un pésimo momento.

El joven fue víctima de acoso en su propio auto y filmó las escenas para compartir lo que había vivido. El hecho sucedió durante el fin de semana pasado en Paraguay.

"No te vamos a violar, maricón", fueron algunas de las palabras que balbucearon las mujeres mientras intentaban, insistentemente, tocarlo.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok junto a un mensaje del joven, en el que resume el escandaloso episodio.

“Ya saben, si no te dejás acosar, sos un amargado. No sé qué necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”, señaló.

/ FOTO captura de pantalla TikTok @rod_nahuel

Aunque el video no es demasiado extenso, cada momento parece interminable para el chofer. De fondo se puede ver a una mujer sentada en el asiento trasero, mientras hay otra en el lugar del copiloto que no deja de hacerle insinuaciones.

"No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón", arremetió la pasajera contra el joven. “¿O no te gustan las mujeres?", siguió.

Ante la negativa del conductor, la mujer que se encontraba en la parte trasera, apuntó: "Es un amargado, no debe ser así, 20 años tiene".

Al terminar el traslado, las pasajeras se bajaron y lo insultaron en guaraní. Luego de que el video se difundiera, causó una ola de enojo en las redes.