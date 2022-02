El robo de cables mantiene en alerta a la patrulla del parque

Según Valeria Amaya, subsecretaria de Servicios Públicos de la municipalidad, la zona del Parque 9 de Julio es una de las más afectadas en lo que respecta no solo a acciones destructivas, sino también a robos de cables del alumbrado público.

En la Guardia especial de Espacios Verdes, ubicada en el parque, aseguraron que la zona más complicada es la que pertenece a la comisaría 11 y el sector del Autódromo. “Son las zonas periféricas, las de atrás del parque. Principalmente la parte de Coronel Suárez, porque está cerca de la Costanera, hasta la Gobernador del Campo” comentó Pablo, guardia de turno del día domingo. Y agregó: “Los que roban cables no son los chicos que andan siempre por acá, es gente que sabe de dónde sacarlos y cómo cortarlos”.

Pablo explicó que la guardia funciona de siete de la tarde a siete de la mañana y recorren todas las zonas. Sin embargo, dada la extensión del parque, les resulta difícil abarcarlo completo al mismo tiempo. “No pasa porque no haya cuidadores, tenemos vehículos y hay personal que hace el recorrido pero nosotros no tenemos la potestad de detenerlos o atraparlos. Primero debemos dar aviso a la guardia policial, hay una demora y hasta eso ya se roban todo. Hay cámaras pero no todas están funcionando. Es una suma de factores”, manifestó.

Por su parte, oficiales de la patrulla de Protección Ciudadana manifestaron su estado de alerta ante la situación. Advirtieron que los que efectúan los robos significativos son personas que saben cómo hacerlo para no sufrir electrocución. “Es un negocio. El sábado atrapamos a dos individuos pero que realizaron robos menores, iban caminando, les preguntamos adónde los venden porque la idea es descubrir qué hay detrás de estos robos masivos; es algo mucho más grande , nunca se termina” sostuvieron.

Calculan que el año pasado se efectuaron robos equivalentes a 25 millones de pesos en cables y detallan que son cables de entre diez y quince metros con un valor elevado.

Las oficiales manifestaron que no hay diferencia entre días de semana y fines de semana, pero que mayormente se dan durante la noche. “Iluminan un sector y en lo que están haciendo otro se roban todo del anterior. Tenemos móviles circulando las 24 horas; roban en cuestión de segundos, la tienen estudiada”, apuntaron.

Si bien la guardia recibe las denuncias, son los vecinos quienes en varias ocasiones envían mensajes a los funcionarios, a modo de cooperación, reportando estos hechos. La Municipalidad tomó la decisión de reemplazar las tuercas o los precintos de las tapas de los postes de luz y soldarlas para proteger los cables. Además, extremaron los controles a las grúas o camiones que ingresan al parque, se les pide el permiso o la autorización y en el caso de no presentarla se informa de inmediato a la policía.

Sospechan, además, que tienen un mecanismo para tirar los cables y robar más cantidad. (Producción periodística: Graciela di Vico)