Cartas de lectores II: fentanilo

Este es el nombre de nuestra anual tragedia veraniega, que nos recuerda que el problema de las drogas es como un volcán dormido, que cada tanto estalla avisándonos que sigue estando presente. Sin ninguna esperanza de que el actual gobierno nacional pueda remediarla, más bien todo lo contrario, sólo queda esperar el recambio dirigencial de 2023 para comenzar a ver algún principio de solución a este angustiante flagelo. Mientras tanto, seguiremos presenciando cómo los máximos responsables de la Nación y la provincia de Buenos Aires se destrozan mediáticamente, culpándose mutuamente de la situación. Y como esta nefasta realidad está presente a lo largo y ancho del país, en Tucumán no estamos lejos de que aquí también pueda replicarse. La ciudad santafesina de Rosario es la punta del iceberg que ya nos muestra todo lo que nos puede ocurrir en un futuro no muy lejano, si el gobierno no se hace presente y rápidamente toma el toro por las astas. El problema ya debería ser una política de Estado y la actual oposición tener en vista a los futuros responsables del área y los equipos idóneos para comenzar a trabajar inmediatamente, en caso de asumir los destinos de la Nación. Sería una gran diferencia con tanto funcionario todoterreno de la actual gestión, claramente incompetente para tamaño desafío. En la lejanía, México nos muestra diaria y tristemente cómo el crimen organizado convierte a un país en un narcoestado, con un reguero de más de 300.000 homicidios y muertes ocurridos hasta el presente, en 15 años de lucha contra los cárteles de la droga. Mientras tanto, desde nuestro humilde lugar de ciudadanos, no debemos dejar de denunciar y exigir a los responsables las urgentes soluciones del caso.

Ricardo A. Rearte

Pasaje Díaz Vélez 66

Monteros