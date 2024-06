Fue tres veces campeón con Atlético Tucumán y mañana volverá a pisar el Monumental por un homenaje

Sebastián no es el único, de aquella camada de futbolistas que se ha quedado en Tucumán. Muchos de sus excompañeros también han hecho de esta ciudad su hogar. "Tucumán tiene algo muy lindo y especial. Es una ciudad con mucha vida social y muy amigable. Eso es algo que me gusta mucho," comenta, y aunque actualmente no está trabajando en el club, no descarta la posibilidad de regresar. "Estuve trabajando hace unos años, pero son momentos y etapas. Siempre tengo el corazón en Atlético y estaré disponible para cuando el club lo requiera," asegura.