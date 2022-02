Alfredo Cornejo: "Este Gobierno es puro relato"

El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Alfredo Cornejo, cuestionó el proyecto que estudia la Secretaría de Energía para segmentar las tarifas de electricidad y de gas, y considero "ridícula" la iniciativa.

"Este Gobierno es puro relato. Hay una mezcla de mala praxis y de tratar de hacer un relato de ricos y pobres", afirmó Cornejo durante una entrevista con Radio Rivadavia.

El ex gobernador de Mendoza consideró que "no tiene ningún sentido esa segmentación". "Hay una mezcla de mala praxis y poco apego a la gestión, con resolverlo en forma sencilla. Estos barrios sí y estos otros, no", indicó.

"En la Argentina hay todavía una mixtura de contribuyentes con mayor capacidad, mezclados en barrios con contribuyentes de menor capacidad. Entonces, es más fácil geográficamente, que ponerse a estudiar", agregó Cornejo.