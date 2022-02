Sexualmente hablando: El día del preservativo

Desde el año 2012, el 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Preservativo, una conmemoración a la que adhieren 31 países -incluido el nuestro- y que fue establecida por la AIDS Healthcare Foundation (Fundación para el Cuidado del SIDA). Su objetivo: promover el uso de este irremplazable aliado del sexo seguro, ya que es el único método que, además de prevenir embarazos no deseados, nos protege de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida.

La fecha fue elegida estratégicamente: la víspera del Día de los Enamorados, ocasión en la que muchas personas mantienen relaciones sexuales y otras tantas lo hacen por primera vez.

Un repaso

Resulta importante recordar que todos y todas podemos contraer una infección de transmisión sexual. Estemos o no en pareja, sea cual sea nuestro género, orientación sexual y frecuencia con la que tengamos relaciones. Esta recomendación es universal, válida cualquiera sea el aspecto físico de las personas, su edad, estado de salud o nivel socioeconómico.

Para el uso correcto del preservativo es oportuno recordar algunas cuestiones:

- Todos tienen fecha de vencimiento, por lo que es importante chequearla antes de usarlos. También que el envoltorio esté cerrado y contenga aire, como prueba de que no esté deteriorado.

- El preservativo debe colocarse cuando el pene está completamente erecto, apretando la punta para que no quede aire y pueda servir como depósito del semen.

- Al colocarlo, debe poder desenrollarse con facilidad. Si esto no ocurre es porque se lo hizo del lado equivocado. En ese caso hay que descartarlo y utilizar otro nuevo.

- Es importante mantenerlo puesto del principio al fin de la relación sexual. Esto incluye juegos previos y sexo oral; desde la erección hasta después de la eyaculación.

- No esperar para retirarlo: lo recomendable es quitarse el profiláctico luego de la eyaculación y antes de que la erección se pierda para evitar que el semen se derrame. Hacer un nudo y tirarlo a la basura, no al inodoro para evitar que se tape.

- No es efectivo usar dos preservativos a la vez, ya que esto no aumenta la protección. Por el contrario, con la fricción pueden producirse roturas. También deben evitarse los aceites o lubricantes que no estén diseñados para relaciones sexuales. Sólo son adecuados los lubricantes a base de silicona o agua, ya que los de otro tipo pueden dañar el condón.

- Algunas personas tienen alergia al látex, lo cual no es un impedimento para estar protegidos: existen preservativos fabricados con otros materiales, aptos para los alérgicos.

- Un campo de látex es una superficie de este material que puede obtenerse a partir de un preservativo. ¿Cómo? Se lo desenvuelve, se corta el aro de la base y se hace otro corte a lo largo, de manera que quede un cuadrado o rectángulo. Este método es utilizado para protegerse de infecciones de transmisión sexual al practicar sexo oral en la vagina o en el ano, o en el caso de frotar los genitales.