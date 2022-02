Las cinco cosas que tenés que saber sobre el autotest de Covid-19

1. ¿Qué son los autotest?

Se trata de tests rápidos de venta libre que se pueden realizar de forma autónoma y ayudan a detectar la presencia de infección por el virus SARS-CoV-2. En los casos de los cuatro tests aprobados por la ANMAT, se trata de test de antígenos; es decir, que permiten determinar la presencia o ausencia las proteínas del virus. Según destacó el Ministerio de Salud de la Nación, estas pruebas proporcionan resultados orientativos; no se trata de un valor de diagnóstico concluyente.

2. ¿Cómo se utilizan?

Aunque las indicaciones pueden variar según el fabricante, el procedimiento suele ser el siguiente: realizar un barrido con el hisopo en ambas fosas nasales, a unos dos centímetros de profundidad y girarlo determinadas veces durante unos segundos en cada fosa nasal para recoger la muestra. Luego se debe colocar el hisopo en el tubo del kit con el reactivo, dejarlo reaccionar unos segundos para que el líquido tome la muestra y verter unas gotas sobre una tarjeta.

3. ¿Qué ocurre con los resultados de los test y quién los informará?

Según precisó el Ministerio de Salud en el Boletín Oficial, los resultados del test deben ser reportados de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto y dentro de las 24 horas de realizado el mismo, y dentro de los siete días de adquiridos cuando no hubieran sido utilizados.

4. Si el resultado da negativo, ¿la infección se descarta?

Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección), el virus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección, advirtieron oficialmente.

5. Si da positivo, ¿el test indica qué variante es?

No. El test no indica a qué tipo de variante pertenece la carga viral. Simplemente, da una respuesta positiva o negativa a la presencia del virus en la muestra del paciente. (Fuente: Chequeado.com)