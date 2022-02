Protesta contra el pase sanitario

Un grupo de 10 personas se manifestó ayer en el centro contra del pase sanitario. Están desde hace 63 días frente a la Casa de Gobierno, en lo que ellos mismos llaman “carpa de la libertad”. La primera consigna de los manifestantes es la “inconstitucionalidad”, según afirman, de la medida. “El pase sanitario indirectamente obliga a vacunarte y la vacuna no es garantía de inmunización porque son de público conocimiento las consecuencias que está ocasionando”, dijo Silvia Ruiz. Y agregó: “sabemos los problemas que está causando”. También rechazaron la vacunación contra la covid-19. “Abogamos por el respeto a la libertad de vacunarte o no. Nos tildan de antivacunas. Seríamos antivacuna contra la covid; ya que aún no se comprobó que sea una vacuna, sino un ‘experimento humano’”, dijo.