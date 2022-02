Cartas de lectores II: cruce en san Andrés II

Con estupor leí la nota sobre el relevamiento realizado en San Andrés. No entiendo por qué se insiste en colocar más semáforos -como explica el subdirector de Tránsito de La Banda-, cuando está archicomprobado que este sistema ha fracasado no solamente en este sector, que es caótico, sino en otros como la rotonda del Camino del Perú. Las contras son innumerables, como bien explica LA GACETA, lo que hace que los conductores se vean obligados en muchos casos a cometer las infracciones que se mencionan (no las justifico). Más que de Educación Vial, de falta de conciencia y de no ponerse en lugar del otro, como dice el funcionario, diría que es una falta de respeto del administrador hacia el automovilista, ya que pasan los años y no mejoran la red vial. Amerita autocrítica sobre su pobre gestión. Los funcionarios se amparan en lo fácil y demagógico; todo lo resuelven colocando más semáforos. Es hora de que aprendan de sus colegas de otras provincias e imiten un poco su labor. La solución pasa por hacer obras, los semáforos son parte de la antigüedad. Deben hacerse puentes y bajadas derivadoras, como tienen otras ciudades. ¿Los fondos? Fácil... No gasten en propagandas políticas durante cuatro años y tendremos seguramente un cruce como corresponde. Esto será su mejor publicidad, ¿no les parece?

Carlos Eduardo Mercado

[email protected]