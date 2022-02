A una tucumana le robaron el celular, ofreció recompensa, pero engañó al ladrón y no le pagó

La temporada de verano es la ocasión ideal para pasar algunos días alternando descanso y entretenimiento. Es por eso que muchos argentinos se trasladan alrededor del país para instalarse y activar el modo turista.

Kati, una joven tucumana, fue una de las tantas personas que eligió como destino Mar del Plata para divertirse junto a su grupo de amigos. Pero no tenía previsto lo le sucedería a los días de haber llegado a la ciudad costera.

De un momento para otro, los días de relax se vieron interrumpidos por una situación desagradable: le robaron su teléfono. Así fue como la tucumana se dispuso a ingeniar un plan para recuperarlo.

Lo primero que se le ocurrió fue utilizar las redes sociales para difundir datos de lo que le había pasado. En un posteo de Facebook, dio los detalles.

“Hola, soy de Tucumán. Estoy de vacaciones en Mardel y hoy me robaron un celular iPhone 12 Pro Max, blanco con funda transparente”, escribió en un grupo de venta de artículos.

Foto Twitter @kdiezdelvalle_

Como Kati tenía claro que era una situación poco probable que le regresaran su móvil, anunció que estaba dispuesta a entregar una compensación a cambio. Por eso, continúo en el mensaje: “Doy como recompensa $60 mil pesos”.

El pedido fue desesperado y la joven explicó los motivos de su aflicción. “Necesito las fotos de mi sobrino, desde que nació hasta hoy. Solo en ese celular tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener más. Por favor, ayuda”, añadió.

Luego de que el pedido se publicó, comenzó a replicarse hasta que, finalmente, un hombre se contactó para avisarle que le devolvería el teléfono con la condición de llevarse la recompensa. Kati ya estaba preparada para ese momento y decidió actuar.

Foto Twitter @kdiezdelvalle_

En su cuenta de Twitter, la joven contó cómo vivió la mala experiencia. Aunque sorprendió a todos con el desenlace de la historia.

“Me robaron el cel ayer en MDQ en una verdulería, le dije que si me lo devolvía daba $60mil de recompensa. Me pidieron el número x ‘las dudas’, a la noche me llamó diciendo que lo ‘encontró’, lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo”, tuiteó la tucumana al repasar los hechos.