Del Potro: rendidos a sus pies

Aunque no quedó en claro si participará en el ATP de Río de Janeiro como estaba previsto o si el martes jugó su último partido, todo el mundo habló de la posible despedida de Juan Martín del Potro. El llanto y las palabras del tandilense luego del encuentro frente a Federico Delbonis por el ATP 250 de Buenos Aires generó múltiples reacciones.

“Juntos pasamos por muchos momentos muy buenos y otros tal vez no tanto, hoy estoy triste porque sé lo que amas este deporte, te deseo lo mejor en todo lo que viene! Esto sigue. Dejas un legado inmenso! Arriba Tandil”, escribió Juan “Pico” Mónaco.

Diego Schwartzman, segundo cabeza de serie en el ATP 250 de Buenos Aires, analizó lo que fue el regreso de La Torre de Tandil a una cancha de tenis. “Fue muy emocionante. Estuve en el partido y fue muy lindo, se lo merecía. Más allá de la expectativa de muchos, era un segundo plano su nivel tenístico. Él quería disfrutar y emocionarse, sentir la adrenalina más allá del resultado”, expresó “Peque”. “Ojalá no haya sido su último partido. Desde que yo soy profesional, el líder del tenis argentino es Juan Martín. Hasta que decida que hacer en su futuro debe ser el líder del tenis argentino porque se lo ganó adentro de la cancha”, agregó Schwartzman.

Novak Djokovic fue uno de los primeros en enviar un mensaje. “Gracias Del Potro por todas las emociones. Eres muy grande”, escribió en Instagram el serbio.

Frances Tiafoe, actual 33 del mundo, también realizó un posteo. “Hombre, esto es una locura. Realmente espero que este no sea tu último partido. Pero si lo es, quiero decir gracias. Fuiste mi jugador favorito mientras crecía. Recuerdo haberte visto en el ATP de Washington de niño. Fuiste el primer profesional en firmarme una pelota. Después de eso, fui un mega fan. Recuerdo haberle dicho a mi entrenador que este chico iba a ganar el US Open algún día y lo hiciste. Lloré en 09 cuando lo hiciste. Sueno como un fanático completo en este momento porque lo soy. Lo que pasaste en tu carrera y lo que hiciste es notable. Eres un salón de la fama. Leyenda viviente. No tengo nada más que amor y respeto por ti, hombre. Camina con la cabeza en alto para siempre hombre, dejaste una gran huella en este juego”, dijo el estadounidense.

“Aún no tengo en claro lo de Río. La ilusión era jugar estos dos torneos. Creo que en Río puedo vivir algo similar por el cariño que me tienen y lo especial que es Río para mí. Mañana vamos a tomar una decisión. Les dejo claro que, con o sin Río, voy a hacer un parate. Voy a priorizar vivir la vida con poco dolor y sin sufrir tanto”, dijo Del Potro.