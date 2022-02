Cerro "El Pelao": en tres meses hubo nueve robos en viviendas y piden mayor seguridad

La falta de control convirtieron al cerro "El Pelao", en el Valle de Tafí, en un reino de la insegurad. Estadísticas extraoficiales indican que, entre diciembre de 2021 y febrero de este año, se habrían registrado nueve robos en diferentes viviendas de la zona; y en algunos casos -aseguran los vecinos- algunas de ellas fueron "vaciadas totalmente".

"El lugar es 'tierra de nadie'", afirma a LA GACETA Emilio Bellotto, uno de los damnificados. Y agrega: "El cerro, jurisdiccionalmente, le pertenece a la comuna de El Mollar. Pero, por distancia, nos dicen que 'no nos pueden dar asistencia por falta de personal'. Mientras, en la intendencia de Tafí del Valle siempre nos responde que ese lugar 'no pertenece a su gestión'. Entonces nadie se hace cargo y lo que lo pagamos somos los residentes".

"Estos robos se vienen repitiendo constantemente. Lamentablemente esto no es nuevo para nosotros y va a continuar con el paso del tiempo si no hay una pronta solución; lo que pedimos son más controles. Tenemos un grupo en WhatsApp y ahí nos tenemos que informar entre nosotros porque las autoridades nos dan la espalda", continía Belloto.

"Lo más ilógico es que El Pelao se encuentra a tres kilómetros de Tafí y a 16 de El Mollar. Pero las autoridades de Tafí nos dicen que no les corresponden actuar, mientras que la de El Mollar aduce que no tiene la suficiente asistencia de gente. Los caminos están destrozados, no hay agua y encima tenemos que sufrir estos robos constantemente. Sólo buscamos una solución", cierra.