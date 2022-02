Por la SUBE, se paralizaría la estatización del servicio de ómnibus en Tucumán

El anuncio del gobernador Osvaldo Jaldo acerca de que se retomarán las gestiones para que en Tucumán se implemente la tarjeta SUBE, como ya sucede en AMBA y en otras 22 localidades del país, será parte de un plan “superador” al de la estatización del transporte público que es impulsado por varios sectores a raíz de los sistemáticos problemas que acarrea la situación de los colectivos en la provincia. Así lo anunció ayer el secretario de Transporte de la Tucumán, Benjamín Nieva, en diálogo con LA GACETA.

“El sistema de la tarjeta SUBE tiene atributos sociales que permiten beneficios para gran cantidad de personas que pagarían menos por cada viaje, como ser jubilados, pensionados, veteranos de guerra, asignación universal por hijo y otros programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La diferencia de ese dinero es aportada por la Nación y es por eso el gobernador nos pidió que avancemos en las gestiones para poder implementarla cuando sea posible”, indicó Nieva. En ese sentido, Nieva no pudo asegurar que la SUBE venga a reemplazar al sistema que se utiliza hoy, con las tarjetas Metropolitana (de la provincia) y Ciudadana (de la Capital), pero sí habló de un proyecto superador que redundaría en beneficios para la provincia. “Hay que ver al final cuál será el esquema que se aplicará. Dependemos de lo que diga Nación. Cuando firmamos los convenios se habló de suscribir además con las empresas de transporte un compromiso de adhesión y es lo que queremos hacer”, agregó el funcionario.

El lunes, caso de emergencia y ante la amenaza de un nuevo paro, Jaldo decidió reunirse tanto con los empresarios agrupados en Aetat como con el gremio de UTA y se comprometió a pagar los sueldos con fondos provinciales. “Los problemas con el transporte no lo sufre sólo Tucumán, sino todo el país, a excepción del AMBA y tiene que ver con los subsidios. A eso hoy debemos sumarle que no tenemos presupuesto 2022 ya que la oposición se negó a tratarlos en un claro boicot y la diferencia es mucha. En vez de los actuales 28.000 millones deberíamos tener 46.000 millones. Por eso decimos que la provincia hace un enorme esfuerzo económico al pagar el mes de febrero y adelantar el mes de marzo, beneficiando no sólo a las líneas provinciales sino a las municipales que no son nuestra competencia”, explicó Nieva.

“La relevancia de poder contar con la SUBE se da en que habría viajes más baratos para un amplio sector de la sociedad e incluso, como el sistema además aporta GPS para las unidades nos permitiría hacer cruces entre los kilómetros recorridos y la compra de gasoil para tener esos números de manera real”, agregó el funcionario. Nieva advirtió que pedirán nuevas reuniones con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación para adelantar los trámites. “Debemos además formar una mesa de trabajo con Aetat y con UTA para la implementación del nuevo sistema. Todo esto, más los subsidios, con un proyecto de inversión y más el corte de boletos nos permitiría tener una situación mucho más controlada que, como digo, sería un plan superador a cualquiera de los otros proyectos que se están manejando”, finalizó.