¿Por qué TikTok se ha convertido en un problema para Facebook?

En el momento en el que usted está leyendo esta oración, aproximadamente 16 usuarios se sumaron a TikTok. Esa es la estadística meteórica que publicó en enero de este año un informe de la agencia We Are Social, en el que asegura que la red social china ganó 650.000 nuevos usuarios por día en el último trimestre de 2021, es decir ocho cada segundo. En total, su número de usuarios activos presenta un crecimiento del 45%.

Este panorama, hasta ahora inédito en el mercado de las redes sociales, es uno de los motivos por los cuales el mundo se pregunta si ha llegado el ocaso de quien supo ser el rey de las redes sociales: Facebook. Este jueves, la empresa que nuclea dicha plataforma perdió más de un 22% en acciones de Wall Street luego de conocerse datos preocupantes sobre la caída de sus usuarios activos, las dificultades para crecer en el segmento más joven y proyecciones de ingresos menos auspiciantes para los próximos meses.

Aún así es todavía es ilusorio hablar del fin de Facebook. Lo que más alertó esta semana fue la caída de usuarios activos diarios de dicha plataforma, los cuales pasaron de 1.930 millones en el tercer trimestre de 2021 a 1.929 millones en el cuarto. Es decir, un millón de personas menos que interactúan y hacen uso de todas sus herramientas. Sin embargo, Facebook cuenta con más de 2.910 millones de usuarios en total según el último reporte de We Are Social, casi tres veces más que TikTok. El problema es el crecimiento que tuvo la red social china en los últimos años, el cual comienza a acechar a la gran apuesta móvil que tenía Facebook cuando adquirió Instagram en 2012. Hoy Instagram cuenta con 1.478 millones de usuarios, cifra que TikTok podría alcanzar en 2022.

“Cuando los padres llegan a una red social, los jóvenes huyen a otra en la que puedan tener su propio espacio” dijo Flavilla Fongang, fundadora de la agencia especializada en comunicación de marca 3 Colours Rule, en Londres. Esta quizás sea una hipótesis más que válida para entender la crisis por la que está pasando Meta y su plataforma estrella. Los últimos datos demográficos indican que la franja etaria dominante en Facebook corresponde a los usuarios de 24 a 34 años, seguida por aquellos que tienen entre 18 y 24. Si bien aún son públicos jóvenes, las nuevas generaciones parecen estar en TikTok: los datos de We Are Social indican que las mujeres de 18 a 24 años son el grupo etario más fuerte en dicha red (25%), seguidos por los varones de la misma franja etaria (17,9%). Estos datos no incluyen a los menores de edad, quienes sí pueden tener cuenta en TikTok con el aval de sus padres.

¿Acaso Facebook no pudo prever la preferencia de los videos cortos en las nuevas generaciones? Todo es posible pero el formato no lo explica todo. TikTok tiene algunos componentes que la hacen diferente a su competencia. Si bien son múltiples variables, podríamos resumir en tres aspectos centrales que la separan de Facebook. En primer lugar, es una aplicación pensada desde sus orígenes en el celular. Está enfocada desde cero en usuarios que no necesitan una computadora de escritorio y por lo tanto es minimalista, rápida e intuitiva. Basta solo minutos para entender cómo es ser consumidor de TikTok. Facebook en cambio fue pensada para una computadora de escritorio y desde su creación fue expandiendo sus herramientas, hasta llegar a tener un espacio para avisos clasificados, una sección para citas amorosas, un chat, entre otros. En segundo término, la pantalla principal de TikTok ofrece por defecto contenido de cuentas que no son seguidas por el usuario y este aspecto amplía el alcance de su propuesta. Al abrir la aplicación se puede consumir videos inesperados, como un zapping en la palma de la mano, pero que a diferencia del consumo televisivo, la oferta está optimizada por un algoritmo que responde a los intereses de los usuarios. Su algoritmo se ajusta constantemente a partir de señales que el usuario le brinda a la plataforma, tales como el tiempo que consume determinados temas, el horario de conexión, los contenidos de sus contactos, sus búsquedas, entre otros.

Pero un componente central que ofrece TikTok es el foco en el usuario. En sus videos no aparecen memes, no existen avatares, no hay identidades falsas. Cuanto más “real” sea el protagonista, más atractivo se vuelve para sus seguidores. No hay dudas que existen montajes y complejas construcciones en las identidades de quienes producen los millones de videos que se suben diariamente a la plataforma, pero el rostro de quien está del otro lado de la pantalla es central en el consumo. El algoritmo distribuye caras, cuerpos, movimientos, opiniones, consejos, expresiones. Aquello que nos caracteriza como humanos es el capital más importante de TikTok. Facebook parece apostar por algo completamente distinto según lo reveló en su proyecto del “metaverso”, una propuesta que imagina la integración entre el mundo real y virtual a través de personajes, escenarios y objetos intangibles.

“Auténtico” es un adjetivo muy difícil de considerar en las redes sociales. En ellas prevalece una constante construcción de quienes somos, una redefinición de nuestra imagen según cada momento e intenciones. Sin embargo, algo de ello también tiene el mundo de carne y hueso que habitamos. Será por eso que quizás TikTok interpela de manera más efectiva a los más jóvenes en sus posibilidades de redefinirse entre sus pares. Al momento de consumir o de producir contenidos, la lógica de dicha red pareciera partir de uno mismo, el sujeto es el eje de todo.

Comienza entonces un nueva etapa: el fin de la hegemonía que supo tener Facebook fue expuesta esta semana y fue el propio Zuckerberg el que reconoció que tiene que fortalecer sus productos. Vendrán tiempos de mejoras y los miles de millones de personas que aún encuentran valor en Facebook no migrarán inmediatamente. Habrá que esperar la próxima jugada, mientras tanto nos ilusionamos que al fin y al cabo, somos nosotros, los usuarios, los que terminamos empoderando a estos gigantes.