Hermetismo y especulaciones en torno del reemplazante de Navarro

En el despacho de la Gobernación que lidera Osvaldo Jaldo habían asegurado el jueves que el nombramiento del sucesor de Francisco Augusto Navarro en Desarrollo Social (MDS) sería casi un trámite. Que la precipitada remoción del secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local tras la viralización de una foto en las playas de Cancún (México) no afectó la relación con Juan Manzur (jefe de Gabinete de la Nación), a pesar de la indignación que provocó en el ministro Gabriel Yedlin. Pero el anuncio que se había estimado para ayer nunca llegó. Sólo hubo hermetismo, teléfonos sin atender, algunos trascendidos y muchas especulaciones. Todo indica que la cocina justicialista trabajará intensamente el fin de semana y que los resultados se conocerán a partir del lunes.

Rostros y versiones

Al menos media docena de nombres sonaron -o hicieron sonar- para desembarcar en un área clave del Ministerio, máxime en estos meses de fuertes tormentas e inundaciones. Entre los mencionados estuvieron: la ex diputada Gladys Medina, esposa del intendente bandeño Darío Monteros; la ex intendenta famaillense Patricia Lizárraga; el ex legislador Guillermo Gassenbauer (a quien se vio asistiendo a familias durante los anegamientos; el ex intendente Manolo Fernández (Bella Vista); y Jesús Salim (ex jefe de la Regional Norte de Anses).

A ese listado, sorpresivamente, se sumó el nombre de la ex senadora Beatriz Mirkin, quien se desempeñó como ministra de Desarrollo Social en la gestión de José Alperovich. Se la divisó por los pasillos de la Casa de Gobierno durante la mañana, lo que disparó las especulaciones. No obstante, fuentes cercanas a la ex funcionaria y del Poder Ejecutivo (PE) rechazaron esta posibilidad, aunque no trascendió los motivos de su visita por el palacio de 25 de Mayo y San Martín.

En horas de la tarde, tomó mucho impulso un nombre que nadie confirmó pero que tampoco fue desmentido: Miguel Cerviño. El ingeniero agrónomo se desempeña actualmente como subsecretario de Economía Social y Solidaria en el MDS. De acuerdo con información que posteó Yedlin en sus redes en 2019, Cerviño cuenta con postgrado sobre Desarrollo Local y Territorial; Micro Créditos y Ahorro; Economía Social y Solidaria; Formulación, Administración y Evaluación de Proyectos; Sistemas de Producción y Cadenas de Valor.

“¡Está qué trina!”

De ser nombrado Cerviño como nuevo secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local, quedaría otra vacante a ocupar dentro del MDS.

La rauda destitución de “Chiqui” Navarro provocó un sismo interno en el PE, principalmente por los modos en los que se dio. Importantes fuentes consultadas por este diario ratificaron que Jaldo no notificó a Yedlin (de licencia por cuestiones familiares) la remoción de uno de sus hombres de confianza tras la controversia mediática, lo que irritó profundamente al ministro. “¡Está que trina!”, graficó un referente peronista del interior que pudo comunicarse con él.

El agitado escenario en el que quedó el Gobierno a pesar de que el año político institucional aún no comenzó (¿o nunca terminó?) podría llegar a tener nuevos sacudones. Son muchas las especulaciones en torno a qué determinación pueda llegar a tomar el ministro en su regreso de Buenos Aires. Las fuentes consultadas aseguraron que, hasta ayer, Yedlin y Jaldo no habían cruzado una palabra y se habían ignorado mutuamente las llamadas. Por el momento es un enigma conocer cuál será el desenlace de tanto malestar.

Licencias cruzadas

El gobernador interino resolvió remover a Navarro el miércoles, luego de que tomara estado público una fotografía que se tomó vacacionando en las playas de México. El mandatario no tomó con agrado que el funcionario viajara al exterior en un contexto social y económico tan delicado. Además, se supo que se expresó muy en desacuerdo de que el “número dos” de Yedlin no haya quedado al frente del MDS ante la ausencia del ministro, especialmente en épocas históricas de inundaciones en la provincia.

A través del Boletín Oficial (BO), no obstante, este diario pudo corroborar que la licencia de Navarro fue otorgada previamente a la de Yedlin. Y que tampoco fue el único funcionario de la cartera que estuvo ausente durante los anegamientos.

En el BO 30.156 se publicó el decreto 3.655, con fecha del 30 de diciembre de 2021, en el que se autorizaba al entonces secretario a tomar licencia por vacaciones desde el 17 de enero al 2 de febrero. En tanto que en el BO 30.160, publicado ayer, el decreto 57 (del 13 de enero) indica que el ministro se ausentará por razones particulares entre el 17 de enero al 11 de febrero.

Desde que estalló la polémica, numerosos dirigentes alineados con Manzur aseguraron que la determinación tomada por el gobernador interino respondía a un “pase de factura” por motivos ajenos a los laborales. Referentes jaldistas, en tanto, insistieron con que fue una falta de respeto el haber estado ausente en una situación de emergencia y que -según dijeron- eso provocó demoras en asistencia a las víctimas.

Licencias coincidentes: otro secretario del MDS estuvo ausente

Jaldo hizo saber que parte de su malestar con Navarro fue porque estuvo de vacaciones en enero, a pesar de la ausencia del ministro de Desarrollo Social. En el Boletín Oficial publicado ayer (N° 30.160) se conoció que no fue el único funcionario ausente en esa cartera. El secretario de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Daniel Socolsky, tomó 10 días hábiles de vacaciones a partir del 19 de enero.