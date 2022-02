Pablo Yedlin destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación

El senador nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, compartió este viernes un análisis sobre las vacunas contra el coronavirus y destacó la importancia de que la sociedad complete sus esquemas de inmunización.

"¿Cuántos de los más de 120.000 muertos por Covid19 en la Argentina tenían vacunación completa? Esta pregunta que ha circulado en algunas redes e incluso se la han planteado al ministerio de Salud de la Nación desde el Congreso Nacional, ¿qué pertinencia tiene?, escribió Yedlin en su cuenta de la red social Twitter.

Y prosiguió: "veamos, si la mitad de los más de 120.000 muertos tuvieran vacunación completa y la otra mitad no la tuviera, ¿implicaría esto que las vacunas son solo 50 % efectivas? Si solo estuvieran vacunados un 30% o por caso un 20% ¿que diría esto de la efectividad de las vacunas o de la oportunidad de la campaña de vacunación? Poco y nada. Cuando uno no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra".

El integrante del Frente de Todos (FdT) señaló que para poder decir cuán eficaces han sido "debemos saber cuántas personas hubieran muerto sin vacunas" o cuántos más "se hubieran enfermado y cuántos más en forma grave".

"Para complicar estos cálculos durante el primer año de pandemia (2020) no hubo vacunas y el 35% del total de fallecidos ocurrió en ese año", indicó y agregó: "en el segundo año las vacunas llegaron en forma escalonada, y se fue priorizando a los grupos de riesgo. En el periodo “inter primera y segunda ola” falleció un 11 % del total y en la segunda ola, que fue la más “letal”, falleció el 51 % del total".

Yedlin señaló además que en la medida que los distintos grupos de edad iban vacunándose, estos mismos grupos disminuían claramente su porcentual de mortalidad. "El riesgo de enfermar gravemente e internarse en esta ola con Ómicron es de menos del 4 % en personas completamente vacunadas (pocos procedimientos preventivos de salud pública son tan efectivos)", enfatizó.

"La fantasía de que millones de dosis no llegaron (Pfizer) por “negligencia” o pedido de coimas, no resistió una sola entrevista con el laboratorio en el Congreso nacional, es FALSO", finalizó.