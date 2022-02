¿Por qué se desploman las acciones de Facebook?

Maximiliano Donzelli - Jefe de Research de IOL invertironline

Las acciones de Meta Platforms (NASDAQ: FB) se desploman un 26% en la sesión bursátil de hoy, luego de que la compañía haya anunciado sus resultados trimestrales, provocando así la mayor caída histórica de la cotización, la cual generó una baja en el valor de la compañía de aproximadamente U$S 200.000 millones. Para entender las magnitudes, es como que se haya esfumado la mitad del Producto Bruto Interno de Argentina en un día.

La empresa matriz de Facebook reportó un beneficio por acción de unos U$S 3,67, dato que se ubicó por debajo de las estimaciones de los analistas que esperaban unos U$S 3,85. En relación a sus ingresos, informó unos U$S 33.670M, en este caso, siendo superior a los pronósticos del consenso, que había calculado unos U$S 33.340M.

La reacción bajista de los inversores se explicó, en parte, debido a que los usuarios activos diarios globales de Facebook disminuyeron por primera vez con respecto al trimestre anterior. A su vez, de cara al primer trimestre del año, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ofreció unas previsiones más bajas que lo esperado por el mercado, en lo que se refiere a su facturación.

Los directivos de la empresa tecnológica manifestaron que el desempeño más débil de la compañía durante el último tiempo está ampliamente relacionado con las medidas que tomó Apple para mejorar la privacidad del usuario.

En particular, el nuevo marco de transparencia de seguimiento de aplicaciones (ATT) de Apple, que requiere que las aplicaciones soliciten permiso a los usuarios antes de rastrearlos en otras aplicaciones y sitios web, es lo que está afectando negativamente al negocio de Facebook, según afirmó la directora de operaciones de la compañía, Sheryl Sandberg.

Otro de los factores que disparó la caída tiene que ver con que la empresa reconoció que está perdiendo participación de mercado ante otras aplicaciones, siendo su principal competidor la aplicación de origen chino Tik tok. Paradójicamente, el momento de mayor competencia surge en un contexto donde la empresa enfrenta varios cargos anti-monopólicos.

El Metaverso está provocando más gastos que lo previsto

Una de las grandes apuestas que ha hecho la compañía durante el último año ha estado relacionada con el nuevo enfoque de la empresa, que cada vez estará más vinculada con el desarrollo de la realidad virtual (que se conoce como Metaverso).

La empresa está invirtiendo mucho dinero en el Metaverso, proyecto sobre el cual pone sus esperanzas para su futuro crecimiento. No obstante, esas inversiones de cara al largo plazo, terminaron causando una reducción en las ganancias del cuarto trimestre.

Visión a futuro

En la anterior presentación de resultados, el propio Mark Zuckerberg había indicado que el Metaverso representa una de las principales áreas de inversión y conforma uno de los pilares de la estrategia de largo plazo de la compañía. Es así, que esperan que en los próximos 10 años este concepto involucre 1.000 millones de personas y los cientos de millones de dólares en comercio digital.

Sin embargo, lejos de premiar la innovación, el mercado suele ser reacio a todo aquello que sea muy lejano en el tiempo. En este sentido, y para aquella inversión que vean en el Metaverso como un futuro no muy lejano, la reciente caída se presenta como una oportunidad para considerar en un portafolio de largo plazo. No nos olvidemos que, más allá de la apuesta a futuro, Meta Platforms sigue ganando dinero.