Funcionario despedido: “Se debe asumir la responsabilidad del cargo”, dijo Jaldo

La remoción de Francisco Augusto Navarro como “número dos” del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Gabriel Yedlin promete traer aparejadas fuertes tensiones internas en el Poder Ejecutivo (PE). Luego de que este diario hiciera públicas fotos de las vacaciones en Cancún (México) del hasta ayer secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local, el gobernador interino Osvaldo Jaldo resolvió desvincular del Gobierno a la mano derecha del ministro. Fuentes consultadas afirmaron en que la decisión del vicegobernador no fue consultada con el jefe de Gabinete Juan Manzur ni notificada al titular del área.

Jaldo no tomó de buena manera que Navarro haya estado en el exterior en enero, cuando se produjeron inundaciones en distintas localidades de Tucumán. Principalmente porque Yedlin también se encontraba de licencia -por cuestiones familiares-, pero también por el contexto sanitario, social y económico.

“A la par de la gente”

En diálogo con LA GACETA, Jaldo hizo referencia a lo ocurrido pero evitó mencionar a Navarro. “Los que hoy tenemos responsabilidad institucional es cuando más cerca de la gente debemos estar: por la situación de pandemia que se vive y por la situación económica y social. Cuando uno tiene un cargo tiene que asumir los roles y la responsabilidad que ese cargo conlleva, que es estar a la par de la gente. Sobre todo en esta época donde se producen fenómenos como las inundaciones”, manifestó el mandatario a este diario.

Posando con el mar

Luego de que se conociera una fotografía en la que se ve al ahora ex funcionario posando con el mar de fondo, en un complejo turístico de Cancún, en el Gobierno provincial hicieron averiguaciones con Migraciones. Así lograron determinar que Navarro había regresado al país el pasado lunes, en el vuelo N° 279 de la empresa COPA.

Pasado el mediodía de ayer, el tranqueño firmó el decreto 200/1, a través del cual desvinculó a Navarro del cargo que ocupaba desde el 4 de diciembre de 2017. El instrumento no hace alusión al viaje a México, sino que deja sin efecto el decreto 4.033/4 (MDS) mediante el cual se lo había designado. Trascendió que el cargo quedará vacante hasta tanto Yedlin regrese de Buenos Aires, algo que podría ocurrir la semana entrante. Si bien ayer sonó la ex diputada Gladys Medina como posible sucesora del cargo, dicho nombre fue descartado en el palacio gubernamental.

Este diario contactó con Navarro para tener su versión de lo sucedido, pero un vocero indicó que ni el ex secretario ni el Ministerio harán declaraciones al respecto.

¿Recorrida en licencia?

Fuentes de Casa de Gobierno indicaron que el ahora ex funcionario se habría enterado de su desvinculación luego de participar en actividades oficiales en La Ramada de Arriba. Incluso se lo vio ayer en un video subido a las redes del Ministerio. Lo particular es que, según el Decreto N° 3.655/4 de dicha Secretaría, rubricado el 30 de diciembre pero publicado en el Boletín Oficial del pasado lunes, Navarro debía reincorporarse hoy a sus funciones. En el documento se consignó que tomaría licencia “a partir del 17 de enero hasta el 2 de febrero de 2022, inclusive”.

En el mundillo político hay quienes no descartan que lo ocurrido ayer pueda ser un “pase de factura” por dichos o actitudes que pueden haber ocurrido durante la feroz interna entre el jaldismo y el manzurismo. Otros, en tanto, compararon lo sucedido con el escándalo que protagonizó Luana Volnivich, titular del PAMI.

Críticas de Masso: el legislador consideró inadmisible el viaje

A pesar de la fuerte polémica que provocó la fotografía, casi no se escucharon críticas de la oposición al respecto. Ayer sólo el legislador Federico Masso (Libres del Sur) se expresó en las redes para solicitar que Navarro sea removido del cargo. “Es inadmisible que un viceministro de Desarrollo Social, que debe bregar por mejorar la calidad de vida de más de 450.000 tucumanos que están en la pobreza extrema, se tome vacaciones en un mes caliente por las lluvias y por la situación social de la provincia; no es un problema de capacidad, sino de ética”, expresó. Agregó que es una ostentación viajar al exterior cuando miles de trabajadores no llegan a fin de mes.