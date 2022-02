Gimena Accardi sufrió un accidente en Mar del Plata y deberán operarla

La actriz Gimena Accardi sufrió un accidente mientras paseaba a su perra y deberá ser operada en los próximos días. En sus redes sociales contó detalles de este hecho y llevó tranquilidad a sus seguidores.

"Me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen... Así que personalmente les explico: ayer salí a pasear con mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía la escalera se enganchó la correa y me caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero", explicó Accardi en su cuenta de Instagram.

La artista publicó además el resultado de la tomografía del hombro izquierdo en la que se aclara que tiene una "fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero con desplazamiento posterior de la cabeza humeral".

"Ya consultamos con 4 traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía", agregó Accardi.

La esposa de Nicolás Vázquez que protagoniza "Una semana nada más" en Mar del Plata anunció además la suspensión de la obra y agradeció los mensajes de apoyo.