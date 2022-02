La marcha contra la Corte tuvo su epicentro en la plaza Lavalle de CABA

“Van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron”, dijo Juan María Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral Criminal 29 y uno de los impulsores de la marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que se llevó a cabo ayer en distintos puntos del país, y que tuvo su centro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales.

Ahí se concentraron diferentes organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas. En ese marco, Ramos Padilla agregó: “queremos una Justicia donde verdaderamente el principio de que todos somos iguales ante la ley se cumpla”. “Empezó la lucha, vamos a cambiar la historia”, cerró su discurso.

El documento, leído por las actrices kirchneristas Luisa Kuliok y Cristina Banegas, se indicó: “hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la democratización de la Justicia y el fin del lawfare”.

“Cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta Corte en funciones”, leyeron las actrices del documento firmado por los organizadores de la marcha, entre los que se destacan: Leopoldo Moreau, diputado; Luis D’Elía, dirigente social; Amado Boudou, ex vicepresidente; y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, entre otros.

“Decimos que se tienen que ir porque con esta Corte no hay justicia ni hay democracia plena”, aseguraron, y añadieron luego: “el máximo tribunal condiciona severamente al sistema político y es obstáculo infranqueable para la democratización del Poder Judicial que reclaman las mayorías”.

Por último, los organizadores sostuvieron en el documento que: “esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía”. (Telam).