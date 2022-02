La primera dama, increpada en el juicio contra el youtuber "El Presto"

Probablemente la única audiencia en el marco del juicio por hostigamiento que la primera dama, Fabiola Yañez, le inició al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo -conocido como “El Presto”- se recordará más por los gritos que un periodista lanzó contra la denunciante que por el contenido de la jornada.

Luego de la declaración de Yáñez, un compañero de trabajo de "El Presto" consideró que el juicio consagraba un “acto de censura”, contra la libertad de expresión. “Les están dando un aviso a los periodistas: ‘tengan cuidado con lo que van a decir sobre la concubina y la familia presidencial’, porque pueden ser acusados”, dijo el compañero del denunciado.

“Esto es bochornoso. La concubina presidecial arguyó que esto comenzó en el 2020 y le afectó parte de su embarazo. No entiendo, no me dan los meses”, añadió.

El colega de “El Presto” indicó que la primera dama cuestiona al youtuber por haber difundido fotos de ella en las que había participado como modelo en revistas masculinas: "¡son de pública distribución; no fueron fotos tomadas en la privacidad!”.

A “El Presto” podrían caberle hasta 30 días de arresto. Había sido denunciado en 2020 por el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, luego de que se habían publicado una serie de videos en el canal de YouTube y en la cuenta de Facebook del acusado. Según la denuncia, en los videos se dirigía al presidente, Alberto Fernández, y también hostigaba y discriminaba a Yáñez con frases agraviantes a su condición de mujer.

En su pedido de elevación a juicio oral, la fiscala Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había considerado que "El Presto" inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio contra Yáñez, que se llevó a cabo a través de medios digitales.

Antes de esta denuncia, "El Presto" había sido acusado por Gregorio Dalbón -abogado de la vicepresidenta, Cristina Fernández-, por presuntas amenazas contra esta.