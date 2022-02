Chocó contra el frente de una casa y se dio a la fuga

Una camioneta que habría estado corriendo picadas terminó incrustada en el frente de la casa en avenida Mate de Luna al 1500. Ahora, los propietarios del inmueble buscan dar con el responsable.

LA GACETA Play hablo con Sofía Toldo, integrante de la familia afectada. "Según testigos que circulaban por la zona, una camioneta Fiat Estrada blanca corría picadas junto a un Chevrolet Corsa color gris a gran velocidad, lo que hizo que la camioneta perdiera el control y se cruzara de carril impactando directamente con la vivienda. Se dieron a la fuga inmediatamente del lugar", relató.

“Estamos muy molestos, no es un hecho aislado y esto pasa siempre, los autos a gran velocidad por la Mate de Luna. Ellos piensan que a las cinco de la mañana no pasa nadie, pero enfrente tenemos la Maternidad que trabaja 24 horas y la gente circula por esta zona constantemente, y gracias a Dios esta vez no hubo que lamentar víctimas fatales”, continuó.

Prosiguió: "Nos encontrábamos durmiendo a esa hora, sentimos un ruido pero no le dimos importancia porque nos pareció un ruido no muy fuerte, pero no le dimos importancia ya que se escuchan constantemente, a lo que seguimos descansando. Nadie se acercó a tocar el timbre ni a avisarnos lo que había sucedido, nos dimos cuenta a las ocho de la mañana cuando salimos y vimos el frente destrozado”.

"Pedimos a quien tenga alguna información que por favor nos la haga saber, aunque sea de forma anónima para poder dar con el responsable del hecho. Nuestro seguro no cubre ningún gasto porque es un hecho ocurrido en la vía pública por el cual no se hacen responsables", añadió. "Ya hicimos la denuncia correspondiente y la policía se está encargando de buscar las imágenes de la cámara de seguridad que hay en la zona. Pedimos a los comercios que si tienen alguna cámara en sus negocios que nos faciliten las imágenes para tratar de ver si conseguimos algún dato concreto del responsable", concluyó.