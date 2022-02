Calamaro pidió disculpas por sus declaraciones antivacunas

Las escandalosas declaraciones del músico Javier Calamaro dieron vueltas por los medios y las redes sociales durante el fin de semana. En un discurso cargado de incoherencias, el hermano del “Salmón” se manifestó en contra de las vacunas contra el coronavirus, aunque admitió haber recibidos las dosis preventivas. En las últimas horas, intentó retractarse: “quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié el sábado pasado luego de un recital”.

Mediante un comunicado, el cantante explicó que “en primer lugar me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por la Covid-19 ya sea de manera directa o indirecta por haber perdido a algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial”.

“En segundo lugar, quiero aclarar que simplemente di una opinión personal tal vez sesgado por casos cercanos que lo han padecido. De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema”, se defendió el menor de los Calamaro.

Minutos después de bajar del escenario del primer Festival Atahualpa, en General Cabrera, Córdoba, Javier había declarado que el coronavirus “es una enfermedad, un virus, creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera ilícita y aberrante en todo el mundo".

Además, el músico sostuvo que “no causa los estragos que dicen que causa, es todo una excusa para tener dominada a toda la sociedad mundial, desde poderes que son oscuros y siniestros” y que "el verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos”.

Por último, reconoció que se había vacunado y que "me arriesgué a que me maten como a siete amigos míos, que murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter no en la Argentina sino en todo el mundo. Es nefasto y lo tenemos que aguantar o sino nos matan o nos prohíben vivir".