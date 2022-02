¿Hasta cuándo y por qué siguen apareciendo variantes del coronavirus?

Cuando meses atrás Sudáfrica identificó a ómicron, la nueva variante del virus causante de la covid-19, los especialistas se planteaban cuestiones críticas. Entre ellas, si las vacunas y los tratamientos disponibles iban a seguir siendo eficaces. Con el diario del lunes, sabemos que las personas inoculadas enfrentan la infección con menos riesgos que aquellas que no han completado su pauta. Pero ahora, entre las noticias sobre el enojo del hijo de Cristina Kirchner al acuerdo con el FMI, se confirma otra información que genera más incertidumbre: la detección del subtipo BA.2 de ómicron en el país.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había instado a la comunidad científica internacional a avanzar en su rastreo e investigación. Se sospecha que podría tener algún impacto en la capacidad de transmisión del virus y, probablemente, en la gravedad de la enfermedad. Por el momento, en los países donde está circulando, como en el Reino Unido, se ha comprobado que con el esquema de vacunación al día se mantendría la protección. Pero, ¿por qué surgen nuevas variantes? ¿Qué hace que algunas sean preocupantes y otras no?

"La variante Manaos fue la más agresiva, hasta ahora. Nosotros tuvimos pacientes jóvenes, de alrededor de 30 años, que hacían cuadros gravísimos", recuerda el ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz. Y añade que muchos de estos comprovincianos estaban perfectamente sanos antes de ser atrapados por este coronavirus. Luego menciona que durante las primera y segunda ola se registraron en la provincia picos de 1.500 casos diarios, en contraste con los 6.000 casos diarios detectados en esta tercera ola, en la que circulan ómicron, de manera predominante, y delta, en menor medida. "Se está observando que ómicron es más contagiosa en relación a las anteriores, pero no más agresiva", razona.

Ante esto, se le pregunta si efectivamente toda la población, tarde o temprano, va a contraer el virus. "Con esta variante, todo sucede rápido: el período de incubación es más corto; los síntomas aparecen pronto; no pasa de un dolor de garganta, de cuerpo o de una febrícula y no quedan secuelas, en su mayoría", responde. No obstante, aclara que ese comportamiento se aplica a las generalidades de la población. En el caso de las embarazadas, las personas inmunodeprimidas o con enfermedades de base y los no vacunados -prosigue- sí se registran cuadros graves.

Justamente tres semanas atrás, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había declarado que ómicron podría marcar el fin de la pandemia, aunque enseguida alertó sobre la aparición de nuevas cepas. Sus temores podrían confirmarse con el nuevo subtipo, del que ya se sabe que es 1,5 veces más contagioso que ómicron. "Todavía no conocemos con certeza en qué se diferencia del BA1. Los científicos trabajarán en las próximas semanas para conocer más sobre su evasión inmunitaria, su gravedad y su transmisibilidad", expresan desde la OMS.

PRECAUCIONES Utilizar correctamente el barbijo y mantener la distancia social es fundamental para prevenir. LA GACETA

El doctor Mario Raya explica a LA GACETA que las mutaciones seguirán ocurriendo hasta que la vacunación avance de manera igualitaria en todo el planeta. Desde la mirada del infectólogo, falta mucho para que se alcance la inmunidad de rebaño. En concreto, calcula que cierto porcentaje de inmunización se conseguirá a los dos años y medio de iniciada la campaña de vacunación, aproximadamente. Esa estimación suya nos llevaría a fines de 2022. "Hoy el mundo sigue en pandemia. Lo que ocurre es que, en estos meses, la situación se ha ido controlando. Pero la falta de inmunización y los aglomeramientos hacen que el virus siga circulando".

Hasta ahora, ómicron era el virus conocido con la propagación más rápida de la historia. No tenía rival, según había explicado en una oportunidad para el diario El País, de España, el médico Roby Bhattacharyya, experto en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos. El investigador había hecho un cálculo de servilleta para imaginar cómo sería una carrera entre ómicron y su adversario más lógico, el sarampión.

En esa estimación, planteó que una persona con sarampión infecta a otras 15 en promedio en ausencia de vacunación, frente a los seis contagiados que se asume para ómicron. Sin embargo, la diferencia radica en los días que transcurren desde que la primera persona es infectiva hasta que los contagiados por ella también son infectivos. Un caso de sarampión daría lugar a 15 casos a los 12 días. Un caso de ómicron originaría otros seis a los cuatro días, 36 casos a los ocho días y 216 casos a los 12 días. Si se dice que BA.2 es más contagioso aún y el mundo real fuese ese servilleta de papel, ¿qué onda expansiva nos espera?

Afortunadamente, los investigadores son cautos y destacan que ómicron y su subtipo llegan en un momento en que los ciudadanos tienen más defensas que en las anteriores oleadas. "Se considera que los efectos de ómicron son menores gracias a la combinación de la vacunación y de las defensas naturales por infecciones previas, principalmente", concluye Medina Ruiz. Quizás, algo similar ocurra con este subtipo...