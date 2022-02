La Justicia le otorgó el arresto domiciliario a la joven que fue acusada de haberle quitado la vida a su ex cuñado. Ella intervino cuando él estaba agrediendo a la ex esposa, hermana de la imputada. Durante la audiencia de impugnación, su defensor llevó nuevos indicios que alimentarían la posibilidad de que se considere que actuó en defensa propia y de terceros.

El episodio se registró el 19 de enero en San Cayetano. Ese día, Mathías Lobos ingresó al domicilio para hablar con su ex pareja Natalia Alvarado. Según el expediente, comenzó una discusión que habría terminado con la agresión física contra la mujer. En esas circunstancias, Ayelén Alvarado salió en defensa de su hermana e hirió con un cuchillo a su ex cuñado. El joven fue llevado al Centro de Salud, donde falleció días después.

La auxiliar Luz Becerra, por instrucciones del fiscal Carlos Sale, decidió acusarla de homicidio simple y solicitó que se le dictara la prisión preventiva por cuatro meses. La jueza Soledad Hernández, aceptó parcialmente el pedido, ya que ordenó que siguiera detenida por 40 días. La defensa apeló el fallo y ayer se desarrolló la audiencia para definir el asunto.

“Él entró drogado a la casa y comenzó a agredir a mi hermana. Cuando yo intervine le dije, ‘¿qué hacés montón de aca? No paró y comenzó a golpearme a mí”, relató la joven en el debate. Luego agregó: “en un momento, en medio de la pelea, mi hermana le levanta la remera y nos damos cuenta que tenía un cuchillo en la cintura”, añadió.

La joven se quebró en llantos cuando contó el final de la historia. “Cuando él quiso golpear a mi madre me puse mal, me enceguecí. Ahí me di cuenta que era la vida de mi familia o la de él. Por eso lo herí”, agregó. Después relató que ella nunca negó haberlo herido, al igual que el resto de su familia. “Mi hermana lo acompañó al hospital y estuvo ahí hasta que salió de la operación”, informó.

Gustavo Morales, defensor de la acusada, cuestionó la resolución de la magistrada. “No tuvo en cuenta numerosas cuestiones como por ejemplo, la perspectiva de género y que se vulneraron los derechos de casi una niña que no tenía ningún antecedente delictual”, explicó. “Podría haberse buscado otra medida alternativa, no la más gravosa que es la prisión preventiva, ya que la jueza coincidió que no existía peligro de fuga, sino de entorpecimiento de la investigación. Acá hubo un acto que fue que la imputada intentó defender su vida y la de su familia”, añadió.

El auxiliar fiscal Fernando Isa salió en defensa de la decisión de la jueza porque consideró que actuó con los elementos que había en la investigación y que hasta el momento no existe ningún indicio de que haya actuado en defensa propia y de terceros.

El juez Facundo Maggio decidió otorgarle el arresto domiciliario con monitoreo -usando una pulsera- a la joven si es que existen condiciones para que se la haga. También impuso una prohibición de acercamiento a favor de una testigo y de la familia del joven fallecido. La medida se concretará cuando se realice una nueva audiencia para confirmar que se puede cumplir con todo lo ordenado.