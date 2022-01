Campaña de vacunación Doble Viral: Conocé a quiénes va dirigida

El referente del programa de Inmunizaciones del Siprosa, Ricardo Cortez, brindó detalles sobre la campaña de verano que se despliega a lo largo del país, por medio de la cual se busca que la población adulta de 18 a 56 años reciba su cobertura contra el sarampión y la rubéola.

La doble viral solo está contraindicada en embarazadas y personas inmunosuprimidas. Una oportunidad que se incorporará en este contexto, agregó Cortez, es que las personas que lleguen a los nodos de vacunación contra Covid buscando esa vacuna, podrán ahí mismo además recibir la doble viral, que no tiene contraindicaciones para ser aplicada junto a la dosis contra Covid-19.

“Queremos que no se desperdicien oportunidades de proteger a la población y aprovechar el momento de ofrecer la doble viral a los que concurren a aplicarse las dosis contra Covid”. Cabe aclarar que aquellas personas que no tengan que vacunarse en un nodo contra Covid, deben concurrir a completar esquema de doble viral en cualquiera de los otros establecimientos de salud de la provincia: Caps, CICs y hospitales.

El sarampión, sostuvo el especialista, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta especialmente a los niños y puede ser mortal: “A través de esta campaña queremos asegurar la vacunación completa contra el sarampión y la rubéola en la población de 18 a 56 años, que es la que se observó durante los brotes que hubo en Argentina, se trasladaban a otros países de circulación -como Brasil y Estados Unidos- y podían contagiarse y traer la enfermedad”, dijo.

Si la persona tiene aplicada una sola dosis de doble viral recibirá la segunda y si no recibió ninguna se coloca la primera y transcurrido el mes, la segunda. “Estamos comenzando la capacitación del personal de los nodos Covid para la implementación de esta estrategia de captación en la población que todavía no completó esquemas. Es muy importante que si la persona tiene un carnet o varias constancias de vacunas recibidas previamente, las traigan para ver qué vacunas recibió, ya que si cuenta con las dos dosis de doble viral no le hace falta recibirla”.

La vacuna contra el sarampión se aplica al primer año de vida y al ingreso escolar, si bien se suele controlar también a los 11 años: “Tuvimos ya campañas dirigidas para adultos en cobertura de sarampión y rubéola, por eso puede ser que tengan aplicada la cobertura, algo que puede comprobarse simplemente trayendo los carnets que recibieron a lo largo de los años, dato que además se contrastará con los datos cargados online”.

En 2017 tuvo lugar un brote a nivel local por antecedentes de un viajero que se había contagiado en el exterior, motivo por el cual la campaña de verano tiene por objetivo prevenir este tipo de situaciones brindando la cobertura a personas de 18 a 56 años que no cuenten con dos dosis de vacunas contra sarampión y rubéola. “Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse, porque se considera que ya han tenido contacto con la enfermedad y generaron inmunidad”, aclaró.