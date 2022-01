Filmus: “Este será el año de la federalización de la ciencia argentina”

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró que “2022 será el año de la federalización de la ciencia y la tecnología”. Hasta ahora, por el sistema de asignación de fondos, el 85% de la inversión científica del país se distribuye entre el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba. El ministro confía en cinco proyectos que acaba de lanzar para lograr una mayor participación del NOA en los recursos nacionales. Uno de ellos es conseguir el regreso a las provincias de investigadores que se fueron. Es una réplica del proyecto Raíces para repatriar a los científicos que se fueron del país, según anticipó.

-¿Cómo se logra la federalización de los recursos?

-La ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología implica un aumento todos los años de acá a 2032. Este año, el presupuesto fue el 0,28% del producto bruto interno -veníamos del 0,22%- y el año que viene va a ser del 0,31%. De ese porcentaje, de la diferencia en pesos del 0,28% al 0,31%, el 20% está en un programa especial que se llama Federalización de la Ciencia. Para que tengamos una idea: el presupuesto 2022, que no se votó, incluía cerca de $ 20.000 millones, que es una cifra enorme respecto de lo que se venía invirtiendo para federalización de las ciencias. Nosotros esperamos que por el compromiso del Presidente y del ministro de Economía esos recursos estén disponibles cuando se apruebe por decreto (porque por ahora no tenemos presupuesto) la ampliación. Mientras tanto, como en 2021 no existía un proyecto de federalización de la ciencia porque no estaba la ley, todavía no lo tenemos.

-¿Cómo se va a distribuir?

-En principio hay cinco grandes proyectos: el primero es la federalización de la infraestructura de ciencia para la construcción de nuevos edificios para la ciencia. Más de 50 edificios se van licitar durante este año. Entre ellos, está aprobada la construcción de un edificio para el Insibio del Conicet, que funciona en condiciones deplorables hace mucho tiempo, y un centro interinstitucional en un tema de biorefinerías del NOA. El segundo proyecto es de equipamiento federal. Hace falta renovarlo prácticamente en forma anual. Un tercer proyecto tiene que ver con la radicación de investigadores en las provincias. Se van a financiar a investigadores que eran de la provincia y que se fueron. También se va a destinar parte de los fondos para la creación de nuevos centros o para áreas de vacancia. Va a ser como lo hicimos con el programa Raíces, de retorno a la Argentina. También vamos a financiar proyectos que impliquen capacitación; becas al exterior, pero que deben volver a la provincia, y apoyo para aquellos que quieran volver a la provincia.

-¿El cuarto y quinto proyecto?

-El cuarto proyecto es de federalización regional, donde grupos de provincias puedan presentar, por región, proyectos que hagan a cadenas de valor provincial o de investigación como está ocurriendo en el Litoral con enfermedades subtropicales, comunes a varias provincias. No hace falta que cada provincia tenga su centro sino que se articule en polos de excelencia regionales. El quinto mecanismo, que recoge lo que se venía haciendo, pero con más recursos, destinará $ 2.000 millones para proyectos y las propias provincias van a poder llamar a sus investigadores. Son los Proyectos Federales de Innovación. Serán alrededor de $ 100 millones por provincia. Cada provincia va a llamar a concurso para esos proyectos que tienen que estar dentro de las líneas que la propia provincia fije como importantes. Nuestro objetivo este año es, como ya lo dije, la federalización de la ciencia en la Argentina.

-¿Cómo se hace con el financiamiento de los presupuestos con la inflación actual?

-Por primera vez los Programas de Investigación Científico Tecnológico (PICT) se van a actualizar por la inflación. También los proyectos orientados a temas específicos, como los programas de alimentación que acabamos de firmar. También vamos a tener propuestas sobre energías renovables, para el Norte será energía solar y para el Sur, energía aeólica, pero en otra oportunidad será el litio. Tenemos $ 1.000 millones destinados a energías eólicas y acabamos de llamar a concurso.

-¿Cómo analizan las provincias estas novedades? ¿Cuál es la voz local en la toma de decisiones?

-El Ministerio tiene un organismo, el Consejo Federal de Ciencia y Técnica (Cofecyt), que dirige una tucumana, que es también la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Elisa Colombo. Tucumán tiene ese privilegio, pero, además, en el ejecutivo del Cofecyt hay un integrante de cada región. Las bases de esto que estamos viendo también se van a discutir el próximo 3 de febrero en la reunión del Ejecutivo, y alrededor del 14 y el 15 de febrero es la asamblea del Cofecyt, donde las 24 provincias discuten y definen cuáles son las prioridades y las bases para todos estos tipos de proyectos que estoy mencionando. La esencia de la aplicación de los proyectos federales es no decidirlo desde Buenos Aires, sino atender las demandas de cada una de las provincias o de cada una de las regiones.

-¿Cuáles son los criterios de selección de los proyectos que se aprueban?

-Es muy simple. Que sea de beneficio para la sociedad, primer criterio. Segundo, que sea de excelencia académica o tecnológica, y tercero, que tenga que ver con mejorar el desarrollo productivo, la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la producción en la Argentina. Pero yo incluiría un cuarto criterio, que es la igualdad de género. El Conicet tiene más investigadoras mujeres que varones, sin embargo, en los cargos directivos tiene más varones que mujeres. Todavía hace falta ahí hacer un esfuerzo muy grande para que haya igualdad de género.

-¿Y cómo lograría la igualdad en género en el Conicet?

-Todos los años el Conicet llama a concurso para la incorporción de becarios y para la carrera de investigador, y todos los años hay vacantes para la conducción de los institutos. Tenemos que tener una preocupación particular en este tema, no sólo buscar en la evaluación la excelencia científica, sino también en la igualdad de género.

-¿Se puede lograr la paridad de género en cargos directivos del Conicet?

-Sí. Nosotros estamos abocados a cambiar la ley que genera la estructura del Conicet para que haya igualdad en el directorio del Conicet en cuestión de género. Queremos llegar a la igualdad y a la paridad de género en el directorio del Conicet.

“Una súper tortilla”

Lichtmajer elogió el acuerdo que beneficiará a 300.000 alumnos

El ministro Juan Pablo Lichtmajer anunció que ya se compró el equipamiento necesario para la instalación de una planta productora de harina que beneficiará a 300.000 chicos de los comedores escolares, mediante transferencia de tecnología del Conicet. “Ahora solo nos queda comprar un molino”, añadió. A ello se sumará un galpón cedido por la Estación Experimental donde funcionará la planta que va a producir alimento de altísimo valor energético y saludable. “Será una súper tortilla”, señaló el ministro durante la firma del acuerdo (foto) en Casa de Gobierno.





Ciencia contra el hambre

Para los comedores escolares

El acuerdo tripartito firmado el viernes entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Provincia y el Ministerio de Educación tiene como objetivo mejorar los valores nutricionales y costos de los alimentos que se distribuyen en comedores escolares de Tucumán. “Se trabaja en conjunto con el Conicet y las universidades de Tucumán y de Santiago del Estero para desarrollar estrategias que permitan mejorar la nutrición de los chicos en las escuelas. Esto es parte de un proyecto “Ciencia contra el Hambre”, explicó Daniel Filmus.

Pedido de institutos

Mayor agilización en los trámites

El ministro Daniel Filmus se reunió el viernes con directores de institutos de ciencia y tecnología en la sede del Ciidept. Al finalizar el encuentro los representantes de la región plantearon al ministro la necesidad de que se agilicen los trámites de gestión institucional. Por ejemplo, indicaron que necesitan que se faciliten los trámites para conseguir fondos para compra de equipos, insumos, mantenimiento de infraestructura y servicios tecnológicos de alto nivel, entre otras erogaciones, que todavía, en gran parte, dependen de trámites que se hacen en Buenos Aires, lo que ocasiona demoras.