Cartas de lectores II: Estetoscopio, 200 años

En los tiempos que corren, donde parece valorizarse sólo la tecnología y su complejidad, creo es justo, al cumplirse más de dos siglos desde su invención, recordar como fue la irrupción de este instrumento en la historia de la medicina, todavía vigente y útil hoy: una simple y genial creación. Su inventor fue el médico francés René Teofilo Laennec y cuenta la historia que un día allá por el año 1816 debía él revisar una mujer, y por el pudor que sentía al acercar el oído al pecho de su paciente, creó un cilindro de 30 cm de largo con su cuaderno de notas. Puso uno de los extremos en el precordio de la mujer y acercó el oído al otro: había nacido la auscultación mediata, es decir, con un objeto interpuesto entre el médico y el enfermo. Y aunque de entrada encontró resistencia para su aceptación, hoy no se discute y no se concibe médico ni enfermero, ni veterinario que no tenga su estetoscopio colgando del cuello o asomando del bolsillo de su guardapolvo. Laennec acuñó el mismo el término estetoscopio: del griego “stethos” (pecho) y “scopien” (observar): curioso identificando así a su invento con la capacidad de mirar. Este simple instrumento, que inicialmente mandó fabricar de madera, permitió escuchar la neumonía, décadas después los rayos X permitirían verla (1895 Wilhelm Roentgen). Diré finalmente que sueño con aquel día en que la TV y las plataformas de películas tengan más series biográficas de grandes hombres y mujeres que con sus contribuciones científicas hicieron progresar a la humanidad (Pasteur, Curie, Fleming, Laennec, Favaloro) y no films sobre la vida de mafiosos, narcos, delincuentes, o dictadores, etc, que fueron ejemplos de lo que el ser humano no debe ser ni hacer.

Juan L. Marcotullio

Ituzaingó 1.252 - Yerba Buena





Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: [email protected], consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.