La oposición pone condiciones y espera que Cristina diga algo

Aunque resulte físicamente difícil de explicar, políticamente es fácil de entender: está empezando a generar “ruido” el silencio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, respecto del acuerdo con el FMI que el presidente Alberto Fernández anuncia como uno de los mayores logros de su administración.

Las primeras repercusiones del entendimiento alcanzado entre el organismo de crédito internacional y el Gobierno nacional estuvieron signados por el triunfalismo oficialista (el propio mandatario afirmó que la renegociación no condiciona el crecimiento del país) y por la cautela opositora (el denominador común fue pedir conocer los detalles antes de opinar). Pero ante el mutismo de la social política del jefe de Estado, el fin de semana los adversarios del Frente de Todos ya doblaron la apuesta: debe haber un pronunciamiento explícito de la presidenta del Senado como condición para que Juntos por el Cambio se pronuncie orgánicamente sobre la cuestión.

El encargado de establecer el requisito fue nada menos que el presidente del interbloque del frente opositor en la Cámara Alta, el ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo. “Si Cristina no apoya esto, nosotros no estamos ni en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión”, aseveró el senador a la prensa y reclamó que la dos veces ex Presidenta “se pronuncie si está a favor o no”.

PAUTA. Cornejo reclama que CFK dé su apoyo.

“Hasta aquí el Gobierno manifiesta que tiene el apoyo, pero Cristina no ha dicho ni pío”, subrayó el parlamentario radical.

Los detalles

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aclaró que lo que el Congreso de la Nación debe votar no es el entendimiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional sino el financiamiento para el país: 44.500 millones de dólares, desembolsables de manera paulitana durante un plazo de entre cuatro años y medio y diez años, sujetos a revisión trimestral del FMI.

“En su carta, el FMI está diciendo que hay que bajar los subsidios en su totalidad. A la energía, al transporte, al gas. Especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Y el Gobierno tendrá que explicarnos como va a hacer esto”, advirtió la presidenta del PRO.

“El acuerdo con el Fondo me parece importante porque estábamos al borde de un abismo. Sin reservas y en una semana más podríamos tener un dólar mucho más alto del que se viene dando día a día. No saltamos al precipicio y eso me parece importante”, puntualizó Bullrich.

Las demoras

“Vamos a dejar que (el Gobierno nacional) pueda resolver este tema tan complejo con los organismos multilaterales y el Club de París. Sería muy malo para la gobernabilidad que la oposición obstruyera ese esfuerzo”, adelantó el diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, partido que forma parte de Juntos por el Cambio.

El ex ministro de Economía de la Nación en la gestión de la Alianza, sin embargo, no se privó de criticar la demora de la gestión de Alberto Fernández para alcanzar un acuerdo. “Se le ha reclamado al Gobierno durante dos años por qué demoró tanto, generó tanto desasosiego, produjo tanta angustia, demoró muchas inversiones y cosas que la gente no sabía a qué atenerse. Creo que ese fue el gran costo, la demora de los dos años”, concluyó.