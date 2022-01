El ITF se viene con todo en Tucumán

Jugadoras experimentadas con la ilusión de recuperar terreno en el ranking; otras muy jóvenes con el sueño de crecer. Que Tucumán estará ante los ojos del mundo del tenis es una realidad. Y la presencia de tenistas de varios países así lo cerifica. Desde el lunes hasta el 6 de febrero, se realizará la “SMT Cup”, el torneo internacional femenino, perteneciente al circuito mundial de la ITF W25.

La competencia prevista en Tucumán Lawn Tennis Club reunirá a jugadoras de todo el mundo. Además, los resultados de este torneo se incorporan al ranking de la WTA, el cual permite a las participantes progresar hasta los niveles de elite.

Para tomar realmente dimensión de lo que será este evento, haremos un repaso de algunas de las tantas jugadoras que dirán presente en suelo tucumano.

1) Paula Ormaechea (Argentina): Fue la primera clasificada al cuadro principal y es dueña de 15 títulos ITF. La santafesina, el año pasado, volvió a jugar una fase previa de Grand Slam y en 2013 llegó a su primera final de WTA, en la que fue derrotada por la ex N°1 del mundo, Jelena Jankovic. Tiempo después, lograría su mejor marca personal, al ocupar el puesto 59º en el ranking. Actualmente, es la segunda argentina mejor ubicada, en la 184ª posición.

2) Daniela Seguel (Chile): “Pantera”, actual 205ª del mundo, en su carrera ganó tres títulos challenger, uno individual y dos en dobles. Además, a su mejor puesto en la clasificación del WTA la obtuvo en 2018 al posicionarse 168ª. Forma parte del equipo chileno en la Copa Billie Jean King, desde 2010 y es una de las grandes candidatas. “Estoy con mucha ilusión, será mi segundo torneo del año y vengo con buenas sensaciones después de Australia, donde hice buenos partidos. Tengo la expectativa de que será un lindo torneo y seguro que estará muy bien organizado”, afirmó Seguel.

3) Elina Avanesyan (Rusia): Llegará a la provincia tras disputar los cuartos de final del ITF de Brasil, torneo previo al que se realizará en las inmediaciones del parque 9 de Julio. Se ubica 211ª y en el circuito de la ITF obtuvo cuatro títulos individuales y nueve en la categoría de dobles. Su punto más alto lo consiguió el 1 de agosto, al coronarse, en el “Reinert Open”, disputado en Alemania.

4) Katharina Gerlach (Alemania): actual 229ª de la WTA, ganó cuatro títulos individuales y siete de dobles en el circuito de la ITF. Alcanzó su mejor ranking de individuales el 14 de junio de 2021, al ubicarse 223ª del mundo.

5) Alves Carolina (Brasil): obtuvó cinco títulos individuales y 22 de dobles en el ITF. Además, llegó al puesto 253ª y, es sobrina del ex jugador Fernando Meligeni y hermana del tenista Felipe Meligeni Alves. “Nunca estuve en Tucumán, va a ser la primera vez. Tengo buenas expectativas. Me gusta mucho jugar en Argentina. No juego en polvo de ladrillo desde el año pasado, así que estoy contenta de volver a mi superficie preferida. Me siento bien, en casa y tengo familia allí. Mi madre es argentina. Siempre es un placer volver”, aseguró la tenista brasileña.

6) Sánchez Ana Sofía (México): ganó 12 títulos individuales y 10 de dobles de la Federación Internacional de Tenis. Y desde 2012, jugó con su país la Fed Cup. Está en la 255ª posición.

7) María Lourdes Carlé (Argentina): ubicada 259ª en el circuito de la ITF, la tenista de 21 años ganó ocho títulos en individuales y cuatro en dobles. Además, dio la sorpresa e igualó la serie entre Argentina y Kazajistán, por la Copa Billie Jean King, al derrotar a Yelena Rybakina.

8) Anna Danilina (Kazajistán): Si bien la 334ª del mundo fue confirmada para el evento, aún se desconoce si formará parte. Hasta 2011 representó a Rusia, su país de nacimiento. Danilina tiene un ranking de individuales WTA más alto de su carrera (269ª), logrado el 14 de septiembre de 2020. Y el 26 de julio, llegó a ser 96ª en dobles. El domingo disputará la final de dobles del Abierto de Australia, acompañada de la brasileña Beatriz Haddad Maia.

9) Bárbara Gatica (Chile): se encuentra disputando los cuartos de final del torneo de Brasil y se posiciona como 357ª del mundo. Disputó la final del W25 disputado en Florianópolis (Brasil).

10) Andrea Gámiz (Venezuela): posee 13 títulos individuales de la ITF y actualmente se ubica en la 359ª posición. Es la mejor venezolana del WTA.

11) Elizabeth Mandlik (Estados Unidos): actualmente se posiciona 492ª y el 23 de julio de 2018 alcanzó el puesto 1.053ª en la clasificación de dobles. Posee dos títulos individuales y dos de dobles. Viene de ganar el último torneo de ITF en Brasil y es hija de la ex Nº3 del mundo, Hanna Mandlikova.

12) Carlota Martínez Cirez (España): se ubica 496ª y viene de disputar, en diciembre, la semifinal del ITF en Turquía.

13) Lena Papadakis (Alemania): el 28 de mayo de 2015 hizo su debut en el WTA Tour en la “Nürnberger Versicherungscup”, junto con Katharina Gerlach en el torneo de dobles. Se posiciona 511ª.

14) Jazmín Ortenzi (Argentina): la tenista de 20 años, se ubica 534ª y tuvo su debut en 2019, con la selección de nuestro país en la Fed Cup. Disputó cuatro finales y logró dos títulos.

15) Nicole Huergo Fossa (Italia): viene de disputar los 16avos. de final del torneo de Florianópolis (Brasil). Se posiciona 606ª en el ranking.

16) Martina Capurro Taborda (Argentina): hizo su debut en el cuadro principal de la WTA en la Brasil Tennis Cup 2016 , en el que ingresó al cuadro principal por un puesto de lucky loser después de perder en la ronda final de clasificación. Actualmente es 627ª del mundo.

17) Fruhvirtova Brenda (República Checa): con tan sólo 15 años, viene dando que hablar en los circuitos mundiales. En 2020, con 13 años, derrotó a su compatriota Katerina Siniakova, número 54 del ranking mundial, durante un torneo de exhibición. Fruhvirtova se ubica 1.095ª°.

Serán parte del torneo

Por otro lado, en la “SMT Cup” habrá varias wild cards (invitación especial) al cuadro principal, también llamado main draw. Las argentinas que recibieron la invitación son Julia Riera, Julieta Estable y Lucía Peyre.

Mientras que la “Welcome” es para Solana Sierra, semifinalista del US Open Junior y actual Top Ten Junior. Por otro lado, está en duda la participación de Victoria Bossio, por una lesión.

Hoy a las 17 se cerrará la lista del cuadro principal, para que el lunes se dé inicio al certamen de tenis femenino.