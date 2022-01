Gordillo volvió a robarse los aplausos en Carlos Paz

Con dos nominaciones a los Premios Carlos 2022, que se entregarán el lunes en Villa Carlos Paz (Córdoba), el humorista tucumano Miguel Martín reafirmó su éxito de todos los veranos en esta localidad turística. El artista aspira nuevamente al Premio Carlos de la Gente (ya lo ganó tres veces) y pide a sus fans que lo voten en en el link www.cadena3.com/pagina/premios-carlos.

En diálogo con LA GACETA, Martín aprovechó la oportunidad para aclarar que el colectivo llamado “gordimóvil” que muestra en los videos de promoción no es suyo y que son falsos los rumores de que lo estaría usando para contrabandear catas y tortugas desde Santiago del Estero. “Yo vendo humo diciendo que es mío, que Maluma tiene avión privado y yo un colectivo. Pero en realidad es un espacio publicitario: yo pago para plotear un colectivo de línea, que va desde la capital de Córdoba hasta Río Cuarto -explicó-. Así que niego los rumores. Aunque está buena la idea. Próximamente, no solo catas y tortugas, sino también sánguches de milanesa”.

Martín recordó que al espectáculo “Más vivo que nunca” ya lo presentó en Tucumán y lo había estrenado en la temporada 2021 en Carlos Paz, pero en esa ocasión pudo hacer solamente dos fines de semana porque se enfermó de covid y no volvió. Pero ahora se está desquitando, y reconoció que la villa cordobesa es su plaza más fuerte. “Siempre me dicen: ‘andá a Mar del Plata’, pero no sé si ahí andaría tan bien como acá. Aquí se concentra el turismo del norte y del centro del país, donde el personaje de Gordillo pega más -afirmó-. La gira que hice el año pasado, con restricciones, fue Jujuy, Salta, Tucumán, además de los teatros Ópera y Gran Rex, de Buenos Aires. Antes hacía también Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, pero no se podía porque los teatros de esas provincias no estaban todavía habilitados”.

Intenso trabajo

Martín contó que el año pasado también hizo gira por La Plata, Lomas de Zamora y estuvo en el auditorio del Barrio Belgrano (CABA), que lo asombró. “Es otro país. Yo pensaba que después de hacer un mes en el Ópera y otro en el Gran Rex, a Belgrano no iba a ir nadie. Pero hubo lleno total. Es que mucha gente de Belgrano no va al centro. Se mueven ahí en su barrio. Por eso en el auditorio se presentan los mismos espectáculos del centro”, dijo Martín, que por año hace un promedio de 70 presentaciones de su show, en distintos escenarios.

- ¿Cuáles son los temas que más hacen reír a tu público?

- Las cuestiones familiares. Sobre todo, cuando hablo de las anécdotas con mi mamá, y ahora hablo también de mi hijo, de cómo está creciendo (tiene 9 años) y comparo su generación con la mía. Por ejemplo, él quiere una bicicleta de alta gama que vale $ 300.000 y yo le digo que cuando tenía su edad andaba en la bicicleta de mi papá, que me daba el caño en los h... y para andar tenía que meter la pata por adentro del cuadro. Me dice que la que él quiere viene con un calzado especial que engancha en el pedal y permite hacer velocidad crucero por inercia. Le digo que el pedal de la bicicleta de mi papá era una garra de tigre que, si te llegabas a resbalar, te arrancaba todo el cuero de la pantorrilla. Me dice que a él le da vergüenza la bicicleta que yo tengo. Pero vergüenza era la que pasaba yo, cuando tenía que ir en la bicicleta rosita de mi tía Mabel a los cumpleaños. Tenía canasto y porta paquetes, y una bocina de goma ¿Y moto? Ninguna moto. Una bombucha atada en los rayos de la bici para que suene como moto.

EN ESCENA. El personaje de Miguel Martín visita teatros de todo el país.

- También hablás de las diferencias económicas,

- Claro. Como mi hijo va a colegio privado y tiene amigos de familia rica, quiere bicicleta de biker. Allá en Famaillá éramos todos de clase media para abajo. Abajo del chicle. Ahora mi hijo, para ir a una fiesta, pide cátering. Nosotros teníamos que llevar algo dulce y algo salado. Mi mamá agarraba la botella de gaseosa y le echaba un jugo de naranja adentro, de esos que se diluyen con agua. Ahora quieren papas fritas de marca. A nosotros nos daban galletitas Fauna y a pelarse. Tenían gusto a cualquier cosa.

- ¿Cómo lo viste a Carlos Paz este año?

- Lleno, desde el principio de la temporada, hay mucha gente. Pero los primeros días a los teatros iba poco público, porque tenían miedo del covid. Yo, por ejemplo, en una sala de mil localidades, a la primera función la hice con la mitad. La segunda ya eran 750 y a partir de ahí, cuando la gente ha comenzado a ver que era seguro el teatro, ya se ha empezado a mandar de una. Los únicos que se contagiaban eran los elencos, porque se juntaban a comer.

- ¿Es estricto el protocolo?

- ¡Sí! Parece un laboratorio. Cuando vos llegás al teatro, si no tenés barbijo no te dejan ni pisar. Te corren. Después, cuando estás adentro, te “satanizan” las patas, las manos, todo. Cuando estás sentado, a los que se bajan el barbijo los acomodadores los vuelven locos con el rayo láser. Parecen Darth Bader con la espada de luz. Te hacen desprendimiento de retina. Para salir también te tienen cag... Te dicen: “espere ahí”. Es como en el avión, que no te podés parar. Hasta que no sale la primera fila no puede salir la segunda, y así. Si el de la última fila tiene apuro por ir al baño, que se aguante.

Principales nominados

“Así vuelvo”, de Aníbal Pachano; “América Show”, de Ángel Carabajal; y “Stravaganza, 10 años”, de Flavio Mendoza, encabezan con 14, 13 y 12 nominaciones, respectivamente, el listado de aspirantes a los Premios Carlos. La puesta de Pachano generó controversia cuando el artista decidió realizar “teatro a la galera”, por la baja cantidad de espectadores que tenía durante las primeras funciones.

Además de Miguel Martín, que está nominado en las categorías de Mejor Humorista y Mejor Show Humorístico, figuran en la lista los tucumanos de QV4, Agustín Pérez Albert y Daniel Saldaño, y Gladys La Bomba Tucumana, por su labor en la obra “Cocodrilísima”.

A continuación, los nominados en los principales rubros:

MEJOR HUMORISTA: Mudo Esperanza - Echale Chimi / Miguel Martín - Mas vivo que nunca / Flaco Pailos - La Pailoneta / Adrián Gómez – Pulenta Blue

MEJOR SHOW MUSICAL: La Peña de Cuti y Roberto Carabajal / Cantares, el musical / La Beriso / Argo, un segundo

MEJOR SHOW HUMORISTICO: Qui ma Quiri / Pirulo. Una historia de locos / Mas vivo que nunca / La Pailoneta / Los locos estos.

MEJOR HUMORISTICO-MUSICAL: Dinamita 2 - Humor en Libertad / El juego de Carlos Paz / Trio mal de amores / QV4 – Plan B / Los Can Can

MEJOR COMEDIA: Una noche en el Hotel / Cenamos en la cama / 39 Escalones / Mi mujer se llama Mauricio

MEJOR COMEDIA DRAMATICA: Bajo terapia / Ándate! … amor mío / Como Hermanos

MEJOR ACTOR: German Kraus – Cenamos en la cama / Alejandro Müller – Mi mujer se llama Mauricio / Fabian Vena – 39 Escalones / Pablo Rago – Mi mujer se llama Mauricio / René Bertrand – Andate!…amor mío

MEJOR ACTRIZ: Georgina Barbarossa – Una noche en el hotel / Andrea Rincón – 39 Escalones / Iliana Calabró – Mi mujer se llama Mauricio / Mimi Pons – Cenamos en la cama

MEJOR CANTANTE SOLISTA FEMENINA: Laura Sánchez – en Concierto / Natalia Pastorutti – Intimo / Marina González – Corazonada

MEJOR CANTANTE SOLISTA MASCULINO: Gabriel Polidoro – La vida es hoy / Ángel Martin – La voz romántica / Alberto Muñoz – Tributo a Facundo Cabral

MEJOR CANTANTE FEMENINA EN ESPECTÁCULO: Gladys La Bomba Tucumana – Cocodrilísima / Marcela Wonder – Así… Vuelvo / Lula Rosenthal - Stravaganza, 10 años / Lourdes Cabrera – América Show

MEJOR CANTANTE MASCULINO EN ESPECTÁCULO: Tyago Griffo – SEX, viví tu experiencia / Julián Burgos - América Show / Nacho Pérez Cortes - Así…Vuelvo / Negro Videla – 28 Rosas

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN REPARTO: Flor Marcasoli – Cenamos en la cama / Adriana Brodsky – Mi mujer se llama Mauricio / Belén Giménez - Andate!Amor mío / Rochi Igarzabal