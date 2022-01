Ángel de Brito contó los motivos por los cuales se va del país

Como es usual, el periodista de espectáculos Ángel de Brito se ve envuelto en noticias que se replican en las redes sociales y generan controversias. A pesar de que siempre el conductor es el encargado de difundirlas y pedir las declaraciones a los famosos, esta vez, le tocó a él ser protagonista de la polémica. Dijo que se va del país y explicó los motivos.

La noticia se conoció luego de un ping pong de preguntas y respuestas que el mismo periodista propició en su cuenta de Instagram. Dispuesto a charlar con sus seguidores, De Brito habilitó la cajita de consultas en sus historias y lo primero que quisieron saber fue si ya había acordado trabajar con algún canal de televisión. "Voy a hacer unas participaciones en Chile, Uruguay y si me dan las fechas en Estados Unidos", aseguró.

Los rumores de la partida de conductor circulan hace un tiempo y se hicieron más fuertes luego de que finalizara su famoso programa LAM, Los Ángeles de la Mañana, el 31 de diciembre pasado luego de que no llegara a un acuerdo con los directores de El Trece.

Aunque confirmó que busca seguir desarrollándose a nivel profesional por otras latitudes, aseguró que luego volverá a Argentina para continuar con sus proyectos. "Y después recién, arranco acá", indicó en uno de los mensajes.

Hasta el momento no se confirmó si tiene alguna oferta específica ni en qué canal iniciará un nuevo ciclo. Al respecto, sostuvo: "Todavía no me reuní con nadie, dicen pavadas. Tengo ofertas de cuatro canales".

En otra de las stories, un usuario le consultó: "¿Tenés muchos proyectos para tu futuro?". Pero el mediático prefirió seguir con el suspenso y solo respondió: "Me están llegando muchos más desde el 9 de diciembre, pero estoy evaluando todo".