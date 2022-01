La visión de Mario Blejer: Refugio ante la incertidumbre

El ex director del Banco Central, Mario Blejer, afirmó ayer que si la Argentina “no presenta un programa (económico) no va a haber acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . “Argentina tiene un problema de solvencia en este momento, porque necesita pagarle al Fondo una suma muy grande y eso no lo va a poder hacer si no tiene un juego de dinero que venga del mismo Fondo”, señaló el economista.

Respecto del incremento de la cotización informal del dólar, que ayer llegó a los $ 219 por unidad, Blejer consideró que se debe a la incertidumbre. “Cuando hay mucha incertidumbre, la gente se asusta porque no sabe qué hacer con sus ahorros y sus reservas individuales y busca refugio para sus activos.