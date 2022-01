Mubi trae más cine de autor este mes

JOUR DE FETE (YA DISPONIBLE) Película de Jacques Tati, de 1949. El pueblo de Saint Sévère celebra una gran fiesta. Mientras reparte el correo, François, el cartero, deseoso de ayudar a los feriantes, monta con heroísmo la cucaña, pero sólo consigue provocar catástrofes. En el documental que proyectan en la carpa del cine, François ve un nuevo sistema para repartir el correo y decide probarlo.

EL NOVATO (YA DISPONIBLE) Benoit, un chico de catorce años, ha dejado el campo para mudarse a París. Su primer día en el colegio resulta ser más difícil de lo que esperaba, y pronto se siente aislado. Hasta que un día, Johanna, una nueva compañera sueca, llega a la clase. Benoit decide organizar una fiesta en casa, pero solo aparecen tres personas, entre ellas Johanna.

BELOW DREAMS (YA DISPONIBLE) Sigue las vidas de tres personas. Elliott, recién llegado de la ciudad de Nueva York, Leann, una madre soltera, y Jemaine, un padre desempleado. Todas buscan cumplir sus sueños en Nueva Orleans. Al enfrentar las realidades de esta ciudad se hace evidente que el cambio conlleva sacrificio.

LA CHICA MÁS FELIZ DEL MUNDO (YA DISPONIBLE) Delia, una joven de 18 años que ha ganado un coche de lujo en un concurso, debe ir a Bucarest con sus padres para hacer una grabación que demuestre que es, realmente, la ganadora. Las conversaciones que Delia mantiene con sus padres, durante la grabación, se convierten en agrias discusiones: mientras que ella quiere quedarse con el coche, sus padres, en cambio, quieren venderlo.

GASOLINA (YA DISPONIBLE) Tres adolescentes se dedican a robar gasolina para salir por las noches a dar vueltas sin rumbo en un coche. Un viaje en el que cada parada es un golpe con la realidad y que pone a prueba la amistad, que suele ser una frontera delgada entre la traición, la decepción y una solidaridad de rasgos kamikazes.

LA MARIMBAS DEL INFIERNO (YA DISPONIBLE) Don Alfonso toca la marimba, el instrumento nacional de Guatemala. Pero su viejo instrumento está pasado de moda y no despierta ningún interés. Blacko es pionero del Heavy Metal guatemalteco. Además, es médico en un hospital público, pero nadie quiere que Blacko le trate por su estilo de rockero duro. Cuando Alfonso Blacko se conocen y deciden combinar sus talentos en un nuevo proyecto al que llaman “Marimbas del infierno”.

¿WHAT DO WE SEE WHEN LOOK AT THE SKY? (YA DISPONIBLE) En la ciudad georgiana de Kutaisi, a orillas del río, el romance de verano y la fiebre de la Copa del Mundo están en el aire. Un retrato del amor encantadoramente inventivo. Este segundo largometraje del director Alexandre Koberidze se convertirá en una película pionera en la creciente nueva ola georgiana y marca la llegada de una gran voz nueva al cine mundial.

A WEDDING (YA DISPONIBLE) Robert Altman regresa a la exitosa fórmula de Nashville, usando un amplio y conocido reparto para una comedia dramática de diferentes historias y argumentos que componen un retrato de la América actual.

FARMING (DOMINGO 9) Adewale Akinnuoye-Agbaje escribe, dirige y actúa en esta película basada en su propia historia que representó su debut como director. La película cuenta con grandes actuaciones e incluye en el reparto a Kate Beckinsale.

NEVILLE D'ALMEDIA: CHRONICLER OF BEAUTY AND CHAOS (YA DISPONIBLE) Esta película busca rescatar el papel del cineasta Neville D’Almeida mediante el uso de muchas imágenes raras, numerosas entrevistas, un vasto material de archivo y audiovisual.

MON ONCLE (YA DISPONIBLE) El señor Hulot (Jacques Tati) no tiene trabajo, ocupándose de llevar a su sobrino Gérard (Alain Becourt) a la escuela y traerlo después a la ultramoderna casa de su hermana (Adrienne Servantie), casada con el señor Arpel (Jean-Pierre Zola), quien intenta ocupar a su cuñado en la empresa de fabricación de tubos de plástico en la que trabaja.

BLACK GIRL (YA DISPONIBLE) En Dakar, Diouana, analfabeta, es contratada por una pareja de blancos burgueses. Está encargada de ocuparse de los niños. Por petición de sus patrones, Diouana acepta con júbilo acompañarlos a Antibes para las vacaciones. En Francia, las cosas cambian. Diouana se ve en la obligación de realizar todas las tareas domésticas, reducida así a la servidumbre sin ningún día de descanso.

OUT OF NATURE (YA DISPONIBLE) Un viaje al interior de Martin. Cuando decida realizar una excursión a la montaña, seremos testigo de sus pensamientos: esenciales, existenciales e incluso absurdos sobre sus sentimientos y fantasías.

LA VOZ HUMANA (YA DISPONIBLE) Pedro Almodóvar trabaja por primera vez en inglés: un magnífico corto adaptado de una obra de Jean Cocteau del mismo nombre. Esta vez colocando en el centro a la talentosa y carismática Tilda Swinton, mientras su personaje narra los efectos de una ruptura desde la soledad de su departamento.

FACE TO FACE (YA DISPONIBLE) Un ataque de ira termina siendo partícipe de un acto de violencia en contra de un jefe por un súbito despido. A pesar de ello, la persona perjudicada decide darle otra oportunidad en vez de enviarlo a juicio.

THIS MUST BE PLACE (YA DISPONIBLE) Cheyenne (Sean Penn) es una decrépita y excéntrica estrella de rock. Vive en Dublín de los derechos de autor. Tras la muerte de su padre, con quien no mantenía relación alguna, se traslada a Nueva York y descubre que su progenitor vivía con una obsesión: vengarse de una humillación. Cheyenne decide cumplir ese deseo de venganza, pero para ello tendrá que emprender un viaje a través de América.

PLAYTIME (YA DISPONIBLE) Un grupo de turistas americanas hace un viaje por Europa, que prevé la visita de una capital por día. Al llegar a París, se dan cuenta de que el aeropuerto es exactamente igual al de Roma, de que las carreteras son idénticas a las de Hamburgo y que las farolas guardan un curioso parecido con las de Nueva York. En resumidas cuentas, el escenario no cambia de una ciudad a otra.

COMETS (MARTES 18) Tres décadas después de su separación, Irina y Nana recuerdan los días del pasado en el que estaban juntas. Cuando Irina regresa a la pequeña comunidad que dejó atrás, donde Nana se quedó para formar una familia tradicional, las dos mujeres deben reconciliarse con el pasado y sus sentimientos encontrados.

TAMING THE GARDEN (MIÉRCOLES 19) Un poético documental profundamente político, con hermosa cinematografía que sigue a un ex primer ministro que desarrolla un pasatiempo singularmente extraño, recolectar árboles a lo largo de la costa del país. El documental reflexiona alrededor del constante enfrentamiento entre humanos y naturaleza, privilegio y pobreza.

BLOOD OF MY BLOOD (VIERNES 21) Norte de Italia, siglo XVII. En un monasterio, una monja acusada de brujería seduce a un joven confesor quien se niega a ceder a la ardiente tentación. Una lucha de deseos, ilusiones y mentiras que se arrastrarán de forma inesperada hasta la actualidad.

BALADA TRISTE DE TROMPETA (SÁBADO 22) En 1937, en plena guerra civil, tropas republicanas irrumpen en un circo, durante el espectáculo, para reclutar a sus empleados para luchar contra las tropas nacionales. Mucho tiempo después, en los últimos años del franquismo, dos payasos luchan por el amor de una bella trapecista.

SWEET DREAMS (DOMINGO 23) Turín, 1969. Massimo es un joven de nueve años que disfruta de una infancia feliz junto a su madre, una mujer cariñosa pero psicológicamente inestable. Una mañana, el pequeño es invitado a pasar unos días en casa de unos vecinos, quienes le explican que su madre ha fallecido. Massimo crece sin haber conocido las causas de la muerte de su progenitora ni entablar relación con su padre. Treinta años más tarde, Massimo se ha convertido en un reputado escritor y periodista. Comienza a sufrir una serie de ataques de pánico.

TRAFIC (MARTES 25) Monsieur Hulot es diseñador de vehículos de una empresa de automóviles que ha sido invitada para participar en una importante exposición del motor. Hulot, que ha diseñado un peculiar vehículo que se convierte en una casa con ruedas, tendrá un accidentado viaje hasta su destino.

MAAT MEANS LAND (MIÉRCOLES 26) Corto de collage cautivador y lúdico, que ignora y desafía constantemente las reglas de lo que debería ser una película. El realizador Fox Maxy es intrépido y reacio a todo. Captura el momento en el que vive en situaciones crudas, a veces sentimentales, y se toma la libertad de hablar.

IN THE FADE (JUEVES 27) La vida de Katja (Diane Kruger) se hunde cuando su marido y su hijo mueren en un atentado. Tras el duelo y la injusticia, llegará el tiempo de la venganza.TITANE (VIERNES 28) Un joven con la cara magullada es descubierto en un aeropuerto. Dice llamarse Adrien Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Por otra parte, en la región se han sucedido una serie de horribles asesinatos. Película ganadora de la última Palma de Oro en Cannes.

EL MAQUINISTA DE LA GENERAL (SÁBADO 29) Johnny Gray (Buster Keaton) es maquinista en un estado del Sur y tiene dos grandes amores: una chica (Anabelle Lee) y una locomotora (La General). En 1861, al estallar la Guerra de Secesión, Johnny intenta alistarse, pero el ejército considera que será más útil trabajando en la retaguardia.

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS (DOMINGO 30) Sobre una plataforma marina perdida en la niebla, el malvado Krank envejece prematuramente, pues carece de una cualidad esencial: la facultad de soñar. Por esta razón, rapta a los niños de la ciudad para robarles sus sueños. Sus compañeros de infortunio son: Irvin, un cerebro que flota dentro de un acuario, la señorita Bismuth y una banda de clónicos.

LIBORIO (LUNES 31) Liborio desaparece de su casa en pleno huracán. Reaparece al cabo de unos días hablando como un profeta y curando a los enfermos. No tardan en surgirle seguidores que lo acompañan a vivir en las montañas de la República Dominicana. Cuando Estados Unidos envía un contingente del Cuerpo de Marines para restaurar el orden y la paz en el país, Liborio es visto como una amenaza.