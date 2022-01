Desvalijan varias casas en villas veraniegas tucumanas

Comenzó la temporada de verano y los propietarios de casas de alquiler de las distintas villas turísticas exigen mayor seguridad debido al incremento de personas que llegan a pasar sus vacaciones. Según dijeron algunos dueños, aumentan los robos cuando comienza la temporada de verano. Sin embargo, los ataques en las casas se dan cuando la vivienda no recibe la visita de sus propietarios con periodicidad.

El 28 de diciembre, Martín Rodríguez se sorprendió al llegar a su vivienda en la localidad de Raco y ver que habían destrozado una ventana para robarle desde microondas hasta platos. “Se ve que hicieron fuerza en todas las ventanas y una cedió. No se si usaron a alguien pequeño o delgado para que pudiese entrar. Me rompieron una cama que usaron para hacer pie, me llevaron un microondas, una cortadora de césped, una heladera chica, radio, platos y accesorios de cocina”, expresó.

EN EL LIVING. La banda delictiva robó una TV LED y accesorios.

Según dijo, cuando fue a la comisaría a denunciar lo que había pasado no hicieron nada al respecto. “Muchos acá saben quienes son los que andan metiéndose a las casas. A veces tiran las cosas robadas en el río o en el monte. Me pasé tres días buscando y no encontré nada”, agregó. “Tienen el mismo modus operandi: entran a las casas cuando no hay nadie, roban lo que pueden y luego venden todo. A mi me costo mucho tener esa casa, la construí a pulmón y ellos en un segundo te sacan todo”, dijo Martín.

“Me desmotiva lo que pasó y ya no tengo ganas ni de alquilarla. La casa está totalmente cerrada, tengo perros y aún así pudieron entrar. Es increíble. Me dañaron tanto la parte de afuera como el interior. Se ve que usaron un tronco pesado que rompió el revoque. Lo que más me duele es una cortadora de césped carísima porque la uso mucho”, contó. “La Policía brilla por su ausencia, no hace nada. Durante el año no hay policías como los hay en verano. Eso debería cambiar”, concluyó el comerciante.

Lourdes Arnedo, que vive en la localidad dijo que se enteró de lo sucedido en casa de Rodríguez. “Se dice que son entregadas. Cuando roban, lo hacen en casa de los veraneantes. Nosotros estamos tranquilos. A veces los ladrones son de acá y a veces vienen de la capital”, expresó la mujer.

María José Herrera, quien es dueña de una casa de alquiler en El Siambón, dijo que Raco es el lugar que eligen los ladrones ya que las casas “están más equipadas”. “Las casas son más lujosas. A nosotros sí nos robaron una vez, pero como no dejamos nada de valor, se llevaron cuchillos y tijeras. Raco es más poblado y hay más robos”, dijo.

Pablo Q.C, dueño de una propiedad en el barrio San Ramón de la localidad de San Pedro de Colalao, contó que los últimos días de noviembre sufrió una entradera y que le desvalijaron la vivienda. “Es la segunda vez que nos roban. Esta vez fue más grave porque entraron por la puerta de atrás y me llevaron todos los electrodomésticos”, expresó.

Según dijo, hace 40 años que tienen la casa. Uno de sus empleados fue el que se llevó la sorpresa al otro día del hecho cuando vio la casa abierta y revuelta. Los ladrones se llevaron licuadoras, garrafas, accesorios de cocina, bandejas, un televisor y ropa. “Dejamos asentada la denuncia”, dijo. Según Pablo y otros vecinos consultados, los ladrones actúan en la zona de forma impune y libre.

Todas las villas turísticas tienen sus grupos de Whatsapp y Facebook creados por los mismos lugareños y propietarios en donde comparten sus experiencias y además, este tipo de hechos de inseguridad. “Todo el tiempo la gente cuenta diferentes cosas y ahí nos enteramos de los robos”, dijo Carlos un residente de San Pedro de Colalao.

Por su parte, Paula M. contó que los ladrones aprovechan la época de clases para entrar a robar. “No ocurre tanto en las vacaciones sino durante el año”, dijo.

Banda delictiva

El 8 de enero a las 24 los vecinos se alertaron por la alarma de una de las casas que empezó a sonar. El joven que dio aviso a la Policía de lo que ocurría había visto un auto estacionado con el capot levantado en la puerta de la vivienda de la cual sonó la alarma. Cuando llegó la Policía, los ladrones habían huido en su auto, al que luego dejaron abandonado tras chocar a un caballo. En el vehículo abandonado había un microondas, una cuna y otros artefactos electrónicos. Según información policial, los delincuentes huyeron hacia el monte.

El jefe comisario Carlos Ruiz dijo estar muy satisfecho con el trabajo realizado por la Policía de esa localidad.

“Para este verano habrá refuerzos de cadetes de la Policía. Hay muchos puestos de control y personal trabajando”, expresó.

En Amaicha del Valle, el comisario principal Sergio Risso Patrón, dijo que trabajan en conjunto con la provincia, la comuna y el cacique Flores que representa a la comunidad indígena; para combatir la inseguridad.

“La gente que recibimos es la que viene a pasar las vacaciones y no hay prácticamente robos. Sí tenemos controles preventivos durante todo el año no sólo en vacaciones”, expresó.

Según informó, las entraderas a las casas en Amaicha se da una cada dos o tres meses. “En invierno las casas quedan deshabitadas pero no tenemos un índice alto en robos. Cuando hay entraderas, se llevan frazadas, garrafas de gas o televisores”, agregó. Según relató, muchos vecinos y dueños, sospechan de los empleados que contratan de otros lugares para trabajar o cuidar las viviendas.

Federico Segura, de la comuna de Amaicha, dijo que junto al comisario Risso Patrón trabajan para que haya un mayor control en la entrada de la villa y se pueda identificar a la gente que ingresa. “Se harán controles de todo tipo en los diferentes sectores de Amaicha. La Policía esta presente y queremos que la gente lo sepa. La idea es prevenir este tipo de hechos en la temporada”, dijo.