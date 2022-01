Un tucumano internado por covid-19 brinda su duro testimonio

"Ayer vi morir a un hombre al lado mío; luego trajeron otro y fue intubado, y luego uno más…"

Con esas palabras empezó Ceferino Decima una serie de crónicas desde el hospital, donde está internado por covid-19. Los artículos los publica en su cuenta de Facebook. El contraste de la red social es grande: se pasa de las fotos de navidad, cargadas de alegría y esperanza, al desasosiego del hospital.

"En Tucumán están muriendo las personas que no se vacunaron. Uno de ellos no llegará a conocer a su hijito que nace en estos días. La situación es dramática . Vacúnense y enciérrense hasta generar protección antes no se expongan", escribió Ceferino, que tituló una de sus crónicas: "Esta es la ola de los no vacunados".

"He visto y me reencontré con Dios en este lugar donde las miradas de los desvalidos, de los vencidos por el temor fue ocupada por El y les llenó de esperanzas".

Esa primera crónica culminaba instando a todos a vacunarse.

Días después escribió: "Estoy internado en el Hospital Centro de Salud a quien agradezco su injustificado cariño hacia mí y la enorme profesionalidad que despliegan. A mi familia , y a ese pedazo de mi corazón y familia Roxie Rys Sella. Y les repito, esto no se trata de mi , que estoy vacunado y tengo una vida buena y saludable. Se trata de todas las personas que vi morir en estos días y no estaban vacunados. Yo estoy flojísimo ahora, pero es una batalla más de las tantas que damos!!"

Pasar año nuevo internado fue duro y eso se notó en su crónica, acompañada por una selfi, que muestra los estragos de la enfermedad. "Estoy ante ustedes sin filtros ni flash, con heridas… me rodean tres amigos a quienes intubaron y con quienes recibiré el año. No puedo abandonarlos, jamás tuve el coraje para dejar a alguien. Les deseo que este año les llegue con salud, alegría y una gran energía. Que este año llegue lleno de libertad y grandes logros. Yo me propuse para este 2022 ser mejor, MUCHO MEJOR para ustedes , porque después de tantos deseos y cariño hacia mi no podría más que entregarte lo mejor de mi. Jamás podría volver a mirar a mi madre a los ojos si así no lo hiciera. Amigos seamos felices! Hoy Dios y la vida me pusieron aquí para conocer algo y lo haré y honraré", concluyó.

El mensaje más duro, transido por cierta rabia, llegó días después, cuando tuvo que salir a responder unas críticas: "Yo nunca fui antivacunas, hace más de 15 años me pongo las vacunas para la gripe y las neumonías. Yo soy un militante de la verdad y la libertad. Antivacunas son los del gobierno y sus aliados que compraron a sus amiguitos y no se la entregaron. Mandaban a buscar 2 docenas a Rusia con la azafata que lloraba y Víctor Hugo. Las ponían en los locales de La Cámpora , te daban una dosis y una empanada. Que no se combinaban que si se combinaban… No se confundan. Sigo peleándola aquí , los quiero mucho ".