Sin daños estructurales: “Fue un susto nada más”

El intendente de Trancas, Roberto Moreno, admitió que el temblor causó miedo y hasta que se oyeron algunos gritos en plena madrugada, pero mostró alivio porque no se produjo ninguna tragedia. “Fue un susto nada más, hasta el momento no recibimos ningún reporte de daños ni víctimas que lamentar”, expuso el intendente. En esta dirección aseguró que se mantienen en contacto con intendentes de la zona y autoridades de las provincias vecinas. “Por el momento, no hay ningún daño material ni víctimas que lamentar”, aseguró. Por último señaló que Defensa Civil provincial se comunicó 5 minutos después del temblor para estar en contacto. “Trancas tiene esa bendición de que somos pueblerinos, todos salieron de la casa a la vereda. Algunos abuelos no querían volver a entrar a la casa por miedo. Esperemos que no se vuelva a repetir. Es la primera vez que siento un temblor tan fuerte”, concluyó.