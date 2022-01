Vidal: "En mi gobierno no hubo mesa judicial, ni causas armadas"

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló por primera vez tras la aparición de la llamada "mesa judicial" donde se ve al ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una "Gestapo" para terminar con los gremios.

"En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia, no por mi Gobierno, con pruebas claras y concluyentes", afirmó Vidal durante una entrevista con La Nación Más (LN+).

Y añadió: "Medina no necesitaba que nadie le armara una causa para ir preso. Lo que sí necesitaba era un gobierno honesto, que no lo protegiera, y una justicia que supiera que podía actuar independientemente".

La ex gobernadora acusó al kirchnerismo de "armar un circo" para tratar de mostrar que todos somos iguales. "No somos todos iguales: la primera diferencia es que yo estoy acá dando la cara. Lamentablemente tuve un angina de varios días y por eso demoré y estoy acá sentada, pero no me voy a escapar ni me voy a dejar de dar la cara", indicó.

"No armamos ninguna causa, la reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentado ese video ahora ante un juez que no es competente y sin ninguna explicación de la jefa de la AFI", agregó.

Al ser consultado sobre la grabación de la reunión, Vidal sostuvo que los agentes de la AFI deberán dar explicaciones ante la Justicia.

"No tengo vínculos con Arribas y Majdalani, no los tuve prácticamente siendo gobernadora. Mi actividad no tenía que ver con la AFI, así que no voy a opinar sobre eso, y menos siendo querellante en una causa y habiendo sido espiada por la AFI", remarcó.