Refuerzan la seguridad en las guardias de febriles y nodos de testeo

A partir de agresiones físicas y verbales que sufrió parte del personal de salud en los nodos de testeo, días pasados, los ministerios de Seguridad y Salud realizan un trabajo articulado con el fin de evitar que, nuevamente, se originen este tipo de conflictos.

En este marco, el jefe de la Guardia Urbana de la Policía de Tucumán, Juan Ibáñez, encargado de la diagramación general para la distribución del personal de cada nodo, explicó cómo están trabajando al respecto, mientras que el director del Hospital Néstor Kirchner, Pablo Marengo, destacó el trabajo conjunto.

"Nosotros hicimos una coordinación previa con la gente del Ministerio de Salud dadas las últimas situaciones, un poco lamentables, que se han vivido en algunos centros de testeos y guardias de febriles, aun cuando el nerviosismo por toda esta situación de pandemia es entendible, no es justificable”, expresó Ibáñez.

Debido a estos acontecimientos, el funcionario policial indicó que se articularon medidas tendientes a reforzar la cantidad de personal policial en dichos lugares. En este sentido el comisario inspector agregó: “La idea es que haya fluidez cuando las autoridades de los nosocomios salgan a comunicar algún mensaje al ciudadano que está esperando en la fila, a fin de evitar que se altere el orden público. La ciudadanía debe entender que hay una situación complicada, y, si bien es cierto que los contagios han aumentado, debemos respeto y reconocimiento a todo el personal de salud por el enorme esfuerzo y sacrificio que vienen realizando”.

Finalmente, el director del hospital Néstor Kirchner, Pablo Marengo hizo un llamado de reflexión a la población: “Hasta el momento no sufrimos más agresiones, esperamos que la gente recapacite, siga siendo respetuoso, que sepa que la salud está trabajando a full, hay un tope. Todo el año, de lunes a lunes no dejamos de trabajar al igual que seguridad está trabajando todo el año, debemos seguir con los cuidados, hay que ser coherentes con las normas que están vigente no solamente con usar barbijos, el distanciamiento social, entre otras medidas”.