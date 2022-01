Ciegos ,sordos y mudos

Mientras me dirigía a mi domicilio a las 14 hs, me tope en General Paz y 9 de Julio con una pareja de jóvenes en total estado de drogadicción. No creo que hayan sido mayores de 16 años, quizás menos. Pude mirar a la cara a la jovencita y sus ojos irritados tenían un color rojo impresionante. Temblaba, lloraba; su acompañante la tironeaba. Tenían la ropa sucia y mojada... los dos apenas podían sostenerse en pie... A metros, otro jovencito tirado en la vereda dormido o quizás inconsciente. ¿Acaso el Estado desconoce estas situaciones que se repiten por toda la provincia? ¿Es tal el grado de ceguera de los funcionarios de turno que no se dan cuenta de la cantidad de jóvenes drogados y o alcoholizados deambulando por las calles? Y qué decir de los niños mendigos instalados en los cajeros automáticos, en los bares, en la peatonal. Niños que deberían estar en sus casas estudiando, jugando, son explotados por adultos a la vista de todos. En las peatonales se puede ver a los niños vendiendo limones o bolsas. Pidiendo limosnas. Expuestos a abusos, a maltratos. ¿Quién vela por ellos? ¿Dónde están los asistentes sociales, los organismos que deben velar por jóvenes y niños y la Policía? ¿A qué número se debe llamar para que intervenga el Estado? Pero números de teléfonos reales donde alguien te atienda y actúe en consecuencia y no quede solo en la propaganda de TV. Niños y jóvenes tucumanos que piden auxilio a gritos a un gobierno ciego, sordo y mudo.

Marta Susana Villafañe

[email protected]