Kayak: un buen iniciador deportivo en el verano tucumano

Sí, es verdad, el canotaje no es una actividad deportiva muy popular. Y, como tal, en el radar de los padres no aparece al momento de decidir qué deporte puede empezar a practicar su hijo. “El canotaje en la provincia no está visto como un deporte de iniciación en niños o jóvenes”, reconoció Diego Budeguer.

El instructor de kayak fue el primer presidente de la joven Asociación Tucumana que funciona desde 2015, la posta la tomó Gustavo Navarro. “Queremos cambiar ese concepto porque la provincia tiene muchas posibilidades para el canotaje”, asegura Budeguer que ahora es secretario en la organización.

Esa modificación en el imaginario colectivo es el que Budeguer busca con la escuelita de kayak que él coordina en el Tucumán Kayak Club. Geográficamente, la naturaleza tucumana presenta las características ideales para el conotaje. Gente como Budeguer y quienes forman parte de la Asociación, están para poner el marco de aprendizaje adecuado. La recomendación de los expertos tucumanos es que la edad de inicio sea a los 6 años.

SEMILLERO. Budeguer (segundo parado atrás) coordina las actividades en la zona de la playa de el dique

En la escuela los chicos pueden llegar sin experiencia alguna. “Una escuelita de kayak es un lugar donde los niños vienen a divertirse, a interactuar con el agua, un medioambiente que, en general, a los niños les gusta mucho. Y lo aprovechan más con los calores que hacen en Tucumán”, insistió Budeguer con respecto a las bondades locales que hay para éste deporte.

Con ese concepto los meses de verano que se avecinan se presentan como ideales para que los niños en El Cadillal conozcan la actividad. “Es tiempo suficiente para aprender lo básico. Lo más importante es acostumbrarse al agua y sentirse cómodo en el kayak. Después, a los niños que les guste, pueden continuar durante todo el año ya sea de manera recreativa o competitiva”, detalló Budeguer.

Otra meta que persigue la Asociación es que Tucumán se convierta en un semillero del deporte a nivel nacional. En los últimos años, la representación tucumana en los Juegos Evita es de cuatro kayakistas en cada rama y también se hace el esfuerzo de buscar la posibilidad de competir en fechas de los campeonatos argentinos.

“El país tiene un campeonato en las dos disciplinas: aguas planas (diques) y en aguas blancas (ríos). Ambos son muy nutridos con muchos competidores. Tucumán lo que está intentando es formar niños, para que crezca el deporte y también para aquellos que quieran competir”, pronosticó Budeguer.

CONTENIDOS. Los profesores guian a los niños antes de dejarlos solos al mando de la embarcación.

La Escuelita

Las clases se dan los lunes y viernes de 10.30 a 12 y los miércoles de 16 a 17.30 y su costo mensual es de $ 2000. La primera clase es gratuita. Más informes pueden solicitarse por Instagram, Facebook y al 381-6706450.