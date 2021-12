Así despiden en el mundo al segundo año de la peste

CHAU 2021. Carteles con la despedida del año ya cuelgan por todo el barrio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

CEREMONIA. Un grupo de chamanes celebra el ritual tradicional previo al inicio del nuevo año, en las colinas de San Cristóbal, en Lima, Perú.

FIESTA. En Stoke-on-Trent, en el centro de Inglaterra, las ganas de celebrar le ganan a la pandemia y ya hay carteles invitando a bailar “toda la noche”.

VACUNATE. Un póster del sistema público de salud británico, en el centro de Londres, invita a ponerse la dosis de refuerzo contra la covid.

Gran Bretaña recibe el año sin restricciones por covid

Los avisos de lugares para celebrar la llegada de 2022, en Newcastle upon Tyne y en otros lugares de Gran Bretaña, siguen la regla que anunció el primer ministro, Boris Johnson, acerca de que no habrá restricciones para reunirse durante Año Nuevo, pese al aumento de casos de coronavirus. El Reino Unido notificó el miércoles un récord de 183.037 casos de covid-19 pero, con más del 50% de la población vacunada, se espera que no haya más hospitalizados. “Disfruten del Año Nuevo con sensatez y cautela”, dijo Johnson.

Van armando la pelota de vidrio en times square

La famosa bola gigante que cuelga del edificio más importante de Times Square, en Manhattan, y que cae a la hora en que empieza el nuevo año, se arma con triángulos de vidrio de Waterford Crystal. Los obreros que preparan el artefacto ajustan los cristales desde hace varios días, para que estén listos esta noche.